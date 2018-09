vor 3 Min.

Anthony Joshua vs. Alexander Powetkin: Uhrzeit und Live-Stream zum Kampf heute Sport

Boxen heute live: Anthony Joshua trifft auf Alexander Powetkin (Povetkin). Den Kampf gibt es live im Online-Stream und TV zu sehen. Alle Infos zu Termin, Uhrzeit und beiden Boxern.

Anthony Joshua boxt gegen Alexander Powetkin (Povetkin).

Der Kampf-Termin ist heute, Samstag, 22. September 2018.

Es geht um drei bedeutende WM-Titel im Boxen.

Der Boxkampf läuft live im Stream und TV.

Für den erfolgreichsten Schwergewichts-Boxer der Welt steht der nächste Kampf an: Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua (zum Porträt ) will seine Titel im Schwergewicht heute, am 22. September 2018, gegen den Russen Alexander Powetkin (Povetkin) verteidigen.

Anthony Joshua: Exzellente Bilanz

Das Duell findet im Londoner Wembley-Stadion statt. Der 28 Jahre alte Joshua ist in 21 Kämpfen unbesiegt. 20 davon gewann er durch K.o. Zu den Geschlagenen gehört auch Wladimir Klitschko.

Zuletzt siegte Joshua im Frühjahr gegen den Neuseeländer Joseph Parker und sicherte sich dessen WBO-Titel. Der Kampf vor 78.000 Zuschauern in Cardiff hielt allerdings nicht, was er versprach. Parker ging kein Risiko ein und startete selten Attacken gegen Joshua. Der tat ebenfalls nicht mehr, als er musste: Der 1,98 Meter große Brite dominierte die Auseinandersetzung, landete mit seinem linken Jab mehrere Körper- und auch einige Kopftreffer und hielt so den Neuseeländer auf Distanz. Parker kassierte im 25. Profikampf seine erste Niederlage.

Boxen live: Heute kommt es zum Kampf Joshua gegen Powetkin

We've moved forward the doors for Friday's weigh-in... Fan zone details to be released shortly!



#JoshuaPovetkin pic.twitter.com/5m0XpNXzH4 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 18. September 2018

Nun wartet mit Powetkin ein mutmaßlich stärkerer Gegner auf Joshua. Der zehn Jahre ältere Russe hat von 35 Kämpfen (24 K.o.) nur einen verloren. Er war von 2011 bis 2013 Weltmeister. Damals stand er beim Sauerland-Stall unter Vertrag. Powetkin unterlag vor fünf Jahren Wladimir Klitschko und bezwang im darauffolgenden Kampf den in Köln lebenden Syrer Manuel Charr. Der Russe war von 2016 bis 2017 wegen Dopings gesperrt.

Der Kampf gegen Joshua ist ein Duell der Olympiasieger. Joshua holte 2012 in London Gold im Superschwergewicht, Powetkin schaffte das 2004 in Athen. Diesmal geht es um die WM-Titel der großen Verbände IBF, WBO und WBA (Super-Champion) sowie den Gürtel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO.

Joshua - Powetkin heute live im TV und Stream bei DAZN

Der Sender DAZN zeigt den Kampf zwischen Joshua und Powetkin live im Stream - und mit Abo auch auf TV-Geräten. DAZN überträgt die Vorkämpfe am Samstag, 22. September 2018, ab 19 Uhr und den Hauptkampf ab etwa 23 Uhr.

Was ist DAZN? 1 / 6 Zurück Vorwärts DAZN ist ein Livesport-Streamingdienst.

Der Anbieter steht in Konkurrenz zu Sendern wie Sky.

DAZN bietet nach eigenen Angaben mehr als 8000 Live-Sportübertragungen pro Jahr.

Damit beinhalte DAZN das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben habe.

Das Angebot beinhaltet neben der UEFA Champions League (ab 2018/19) die exklusive Live-Berichterstattung von europäischen Top-Fußball-Ligen wie Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1.

Außerdem werden weitere Sportarten wie Basketball, Eishockey, Tennis, Hockey, Rugby oder Cricket gezeigt.

Das Angebot von DAZN ist kostenpflichtig. Den ersten Monat gibt es gratis, danach fallen Kosten von monatlich 9,99 Euro an, wobei das Abonnement jederzeit monatlich kündbar ist.

5 Bilder Anthony Joshua: Der Kampf gegen Alexander Powetkin steht an Bild: Mike Egerton/PA Wire, dpa

Für Joshua ist der Kampf gegen Powetkin eher eine Art Zwischenstation. Eigentlich wollte der Brite zunächst gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder kämpfen, der den Weltmeistertitel des Verbandes WBC hält. Dieser Kampf ist aber geplatzt, weswegen Joshua nun zuerst gegen Powetkin im Ring ran muss. Das Duell zwischen Joshua und Wilder soll im April kommenden Jahres nachgeholt werden.

Sollte Joshua im Kampf gegen Powetkin sowie gegen Wilder siegen, könnte die WM-Titel aller vier wichtigsten Boxverbände auf sich vereinen und als unumstrittener Schwergewichts-Champion in die Geschichte eingehehen. Zuletzt gelang das Lennox Lewis von 1999 bis 2000. Joshuas Landsmann besaß die Gürtel von WBA, IBF und WBC, damals zählte die WBO noch nicht zu dem erlauchten Kreis. Sie ist erst seit 2007 dabei. Seither muss der unumstrittene Champion vier Titel besitzen. Joshua ist zwar zudem IBO-Champion. Doch dieser Verband ist weniger bedeutsam und wird für die Top-Bewertung nicht berücksichtigt. (AZ)

Anthony Joshua hält die WM-Titel unter anderem der drei wichtigsten Verbände. Bild: Nick Potts/PA Wire, dpa

