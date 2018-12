07:41 Uhr

Saul "Canelo" Alvarez vs. Rocky Fielding: Kampf im Live-Stream und TV? Sport

Saul "Canelo" Alvarez gegen Rocky Fielding: Am 15. Dezember 2018 boxen die Mittelgewichte gegeneinander. Alle Infos zu Kampf und Live-Übertragung.

Saul "Canelo" Alvarez - Rocky Fielding: Der Kampf findet am 15. Dezember 2018 statt

Der Boxkampf in New York wird live im Online-Stream gezeigt - und auch im TV?

Alle Infos zum Kampf und zur Ausgangslage des Duells finden Sie hier

Der zweifache Weltmeister Saul "Canelo" Alvarez steht vor seinem nächsten Kampf: Der 28-jährige Mexikaner trifft am 15. Dezember 2018 auf WBA-Supermittelgewichts-Champion Rocky Fielding (31) aus Großbritannien. Der Boxkampf findet im Madison Square Garden in New York statt.

Saul "Canelo" Alvarez gegen Rocky Fielding: Kampf im Dezember 2018

Alvarez hält die WM-Titel der beiden großen Verbände WBA und WBC im Mittelgewicht. Seine Bilanz ist beeindruckend: Alvarez gewann 50 Kämpfe - bei lediglich einer Niederlage und zwei Unentschieden. Seinen einzigen Kampf verlor er 2013 gegen die unbesiegte US-amerikanische Boxlegende Floyd Mayweather (50 Kämpfe, 50 Siege). Zuletzt siegte er im Juli gegen den Kasachen Gennadi Golowkin.

Fielding kann ebenfalls eine gute Bilanz vorweisen: Er gewann 27 Kämpfe und verlor nur einmal gegen den in 25 Kämpfen unbesiegten Callum Smith (Großbritannien).

Der Deutsche Tyron Zeuge (rechts) versucht sich unter den Schlägen des Engländers Rocky Fielding wegzuducken. Am Ende gewinnt Fielding durch technisches Knockout. Bild: Uli Deck, dpa (Archiv)

Saul "Canelo" Alvarez - Rocky Fielding: Kampf live im Stream bei DAZN

Der Kampf zwischen Alvarez und Fielding läuft auf dem Streaming-Portal DAZN in der Nacht von 15. auf 16. Dezember 2018. Nach mitteleuropäischer Zeit, also auch in Deutschland, ist der Kampf gegen 2 Uhr morgens auf DAZN zu sehen. Bereits ab Mitternacht sollen Vorkämpfe zu sehen sein. Das Duell zwischen Alvarez und Fielding ist der Hauptkampf in der New Yorker Arena.

"Canelo" Alvarez gegen Rocky Fielding live im TV?

Da DAZN die Exklusiv-Rechte an der Übertragung des Boxkampfs hält, gibt es das Duell nicht im Free-TV zu sehen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, den DAZN-Stream auf einem TV-Gerät anzuschauen, wenn Ihr Fernsehgerät die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt. In der Regel ist ein sogenanntes Smart-TV dafür notwendig.

Weitere Alvarez-Kämpfe im Live-Stream auf DAZN

Neben dem Kampf gegen Fielding können sich Box-Fans auf weitere Kämpfe von Alvarez freuen. Denn: Der Sport-Streamingdienst DAZN schloss im Oktober einen hoch dotierten Vertrag mit der Box-Gesellschaft Golden Boy Promotions des ehemaligen Weltmeisters Oscar de la Hoya.

Der Vertrag gilt für fünf Jahre und beinhaltet die nächsten elf Kämpfe von Alvarez. DAZN spricht von dem höchstdotierten "Vertrag für einen Sportler in der Sportgeschichte", nannte aber keine Summen.

Jedes Jahr sollen laut Vertrag zehn Kämpfe live und exklusiv auf DAZN laufen und in den Ländern USA, Kanada, Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan gezeigt werden.

Hinter DAZN steht die Perform-Group, die dem in der Ukraine geborenen US-Milliardär Leonard Blavatnik gehört. Der Internetanbieter ist seit 2016 unter anderen in Deutschland auf dem Markt.

Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Der ersten Monat ist laut Firmenangaben kostenlos. (AZ)

Weitere Boxkämpfe in den kommenden Monaten:

Deontay Wilder vs. Anthony Joshua: Termin im April 2019 : Box-Weltmeister Deontay Wilder (USA) will am 13. April 2019 gegen Dreifach-Champion Anthony Joshua (Großbritannien) kämpfen.

Themen Folgen