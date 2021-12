Biathlon-Weltcup 2021/22 in Östersund: Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup 21/22 in Östersund: den aktuellen Zeitplan, die Termine, Uhrzeiten und Sender der Live-Übertragung im Free-TV und Stream erfahren Sie hier.

Zwischen dem 27. November 2021 und dem 5. Dezember 2021 findet der Auftakt des 45. Biathlon-Weltcups im schwedischen Östersund statt. Neben den Einzelwettkämpfen der Männer und Frauen werden dort außerdem die Sprintwettkämpfe der Damen und Herren ausgetragen. Die wichtigsten Angaben zu den genauen Wettkampfterminen und Uhrzeiten des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Östersund haben wir im Folgenden für Sie zusammengestellt. Ebenso finden Sie an dieser Stelle alle Informationen zu den geplanten Live-Übertragungen im Free-TV und Stream.

Biathlon-Weltcup Östersund: Termine & Zeitplan 2021

Östersund in der schwedischen Landesmitte ist der erste Austragungsort der Biathlon-Weltcup-Saison 2021/22. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden treten hier Biathletinnen und Biathleten aus der ganzen Welt gegeneinander an. Am 27. und 28. November sowie am 2., 4. und 5. Dezember 2021 messen sich die Athleten und Athletinnen in den Disziplinen Sprint, Einzel, Verfolgung und Staffel. Das ist der aktuelle Rennkalender für Östersund beim Biathlon-Weltcup 2021/22:

Samstag, 27. November 2021

11.45 Uhr: Frauen Einzel 15 km

15.00 Uhr: Männer Einzel 20 km

Sonntag, 28.November 2021

11.00 Uhr: Frauen Sprint 7,5 km

13.45 Uhr: Männer Sprint 10 km

Donnerstag, 02. Dezember 2021

13.45 Uhr: Frauen Sprint 7,5 km

16.30 Uhr: Männer Sprint 10 km

Samstag, 04. Dezember 2021

13.00 Uhr: Frauen Verfolgung 10 km

15.10 Uhr: Männer Staffel 4 x 7,5 km

Sonntag, 05. Dezember 2021

12.35 Uhr: Frauen Staffel 4 x 6 km

15.15 Uhr: Männer Verfolgung 12,5 km

Live aus Östersund: Übertragung des Biathlon-Weltcups 21/22

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bringen auch den Biathlon-Weltcup 2021/22 wieder live ins Free-TV. Über den jeweiligen Livestream der öffentlich-rechtlichen Sender werden die Wettkämpfe in Östersund zudem online und kostenlos übertragen.

Ob auch Eurosport wie in der Vorsaison überträgt, ist aktuell noch nicht final geklärt. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass Eurosport 1 ebenfalls das Biathlon-Weltcuprennen aus Östersund live im Free-TV zeigen wird. Mit dem Eurosport Player verfolgen Abonnenten dann bei allen Weltcup-Events in voller Länge und live im Stream die einzelnen Wettkämpfe. Auch über die Streamingplattformen DAZN und Joyn PLUS+ konnten Biathlon-Fans letzte Saison den Weltcup in der Eurosport Übertragung verfolgen.

Die Internationale Biathlon Union IBU bietet außerdem einen eigene Liveübertragung auf eurovisionsports.tv/ibu an. Sobald feststeht, welcher Sender welchen Tag beim Biathlon-Weltcup 2021/22 live überträgt, informieren wir Sie darüber an dieser Stelle.

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 27.11.21 Frauen Einzel 15 km 11.45 ZDF

Männer Einzel 20 km 15.00 ZDF 28.11.21 Frauen Sprint 7,5 km 11.00 ZDF

Männer Sprint 10 km 13.45 ZDF 02.12.21 Frauen Sprint 7,5 km 13.45 ARD

Männer Sprint 10 km 16.30 ARD 04.12.21 Frauen Verfolgung 10 km 13.00 ARD

Männer Staffel 4 x 7,5 km 15.10 ARD 05.12.21 Frauen Staffel 4 x 6 km 12.35 ARD

Männer Verfolgung 12, 5 km 15.15 ARD

Wettkampfstätte des WC-Auftaktes in Östersund: Stadion und Zuschauer

Das "Östersunds skidstadion" ist der traditionelle Austragungsort des IBU Worldcup Biathlon. 1993 wurden Investitionen und Anstrengungen vorgenommen, um das Biathlon- und Langlaufstadion für internationale Wettbewerbe auszustatten. Seitdem findet regelmäßig ein Wochenende des Biathlon-Weltcups in Östersund statt. Außerdem wurden hier 1970, 2008 und 2019 die Biathlon-Weltmeisterschaften ausgetragen.

Insgesamt 6000 Zuschauerplätze sind seit der letzten Erweiterung 2011 verfügbar. Ob vor dem Hintergrund des anhaltenden Pandemiegeschehens Zuschauer zugelassen werden und welche Auslastung erwartet werden darf, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar.

Saison 20/21 in Östersund: Highlights und Ergebnisse

Östersund war in der vorangehenden Saison Austragungsort des Biathlon-Weltcup-Finales. Nachdem das letzte Event der Saison nicht in der traditionellen finalen Wettkampfstätte in Oslo am Holmenkollen stattfinden konnte, war das Östersund skidstadion eine schnelle Lösung. Die Norwegerin Tiril Eckhoff wurde für den Verzicht aufs Heimspiel entschädigt: Mit Ihrem Sprintsieg holte sie sich ihren 13. Saisonsieg, nur ein Saisonsieg weniger als die Rekordhalterin Magdalena Forsberg.

Für Tiril Eckhoff stand dann sogar noch ihr erster Gesamt-Weltcupsieg auf dem Programm. Bei den Männern durfte ebenfalls ein Norweger jubeln: Johannes T. Bø gewann die Sprintwertung und holte sich seinen dritten Gesamt-Weltcupsieg. Wie sich Eckhoff, Bø und ihre Verfolger beim Biathlon-Weltcup 2021/22 in Östersund schlagen werden, das entscheidet sich im November und Dezember 2021 beim Biathlon in Schweden.

Die weiteren Stationen im Weltcup 21/22 Biathlon: Infos

