Biathlon-Weltcup 21/22 in Oslo: Zeitplan, Termine und Live-Übertragung

Das finale Wettkampfwochenende im Biathlon-Weltcup findet 21/22 am Holmenkollen in Oslo statt: Erfahren Sie hier alles rund um die Übertragung im Free-TV und online, den Zeitplan sowie den Austragungsort.

Biathlon-Weltcup 21/22 in Oslo: Vom 17. bis 20. März 2022 trägt Oslo das finale Wochenende des Biathlon-Weltcups aus und empfängt die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt. Die wichtigsten Infos zur Live-Übertragung, dem Zeitplan der Wettkämpfe sowie zum Austragungsort in Norwegen finden Sie in diesem Artikel.

Biathlon 21/22: Zeitplan, Termine und Disziplinen in Oslo

Ende März misst sich die Biathlon-Elite der Saison 21/22 noch einmal vier Tage lang in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Massenstart. Nach diesem Zeitplan wird das finale Wettkampfwochenende ablaufen:

Datum Uhrzeit Disziplin Donnerstag, 17. März 2022 - verschoben auf Freitag, 18. März 2022 13.15 Uhr Sprint Frauen Freitag, 18. März 2022 15.50 Uhr Sprint Männer Samstag, 19. März 2022 12.50 Uhr Verfolgung Frauen

15.00 Uhr Verfolgung Männer Sonntag, 20. März 2022 12.50 Uhr Massenstart Frauen

15.00 Uhr Massenstart Männer

Video: SID

Der Biathlon-Weltcup in Oslo heute live im Free-TV und Livestream

Die Übertragung des Biathlon-Weltcups ist auch in der Saison 21/22 umfangreich. Sehen Sie alle Disziplinen in Oslo live bei ARD und ZDF, die sich die Übertragungsrechte bis 2026 sichern konnten. Auch bei Eurosport sowie online im Stream bei Eurosport Player, DAZN und Joyn PLUS+ erleben Sie den Wettkampf um Platzierungen und Medaillen live. Zusätzlich überträgt die Internationale Biathlon Union (IBU) den Weltcup kostenlos unter eurovisionsports.tv/ibu.

Welche Disziplin wann im Free-TV zu sehen ist, lesen Sie im unten stehenden Sendungsplan. An dieser Stelle finden Sie außerdem zeitnah die Information, welcher Sender die verschiedenen Wettkämpfe jeweils ausstrahlt.

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 18. März 22 Sprint Frauen 13.15 ZDF 18. März 22 Sprint Männer 15.45 ZDF 19. März 22 Verfolgung Frauen 12.50 ZDF/Eurosport

Verfolgung Männer 15.00 ZDF 20. März 22 Massenstart Frauen 12.50 ZDF/Eurosport

Massenstart Männer 15.00 ZDF/Eurosport

Das Biathlon Finale in Oslo: Weltcup 21/22 am Holmenkollen

Der Biathlon-Weltcup 21/22 endet in dieser Saison an einem legendären Austragungsort: Nordwestlich von Oslo, am Berg Holmenkollen, werden sich Sportlerinnen und Sportler ein letztes Mal für eine Medaille ins Zeug legen. Neben der ältesten Skisprungschanze der Welt erstrecken sich kilometerlange Loipen, die bis in die norwegischen Wälder reichen. Einige Biathlon-Weltmeisterschaften sowie Olympische Winterspiele fanden hier bereits statt.

Biathlon-Weltcup 21/22: Tickets für das Finale in Oslo

Der Holmenkollen ist mit seiner Skisprungschanze nicht nur die meistbesuchte Touristenattraktion der norwegischen Hauptstadt Oslo, sondern zieht auch zum Biathlon-Weltcup regelmäßig tausende Besucher an. Alle Infos zum Kauf von Tickets für das große Wettkampf-Finale stellen wir Ihnen, sobald Näheres bekannt ist, in diesem Artikel bereit.

Lesen Sie dazu auch