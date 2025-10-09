Icon Menü
FC Augsburg

Bierpreis-Tabelle der Bundesliga 2025/26: Wer ist Spitzenreiter – und wo reiht sich der FC Augsburg ein?

Wie sieht die Bundesliga-Tabelle aus, wenn die Plätze nach Bierpreisen vergeben werden? Spoiler: Ein absoluter Top-Klub belegt den letzten Platz.
Von Lukas von Hoyer
    • |
    • |
    • |
    Ein Fußballfan balanciert sechs Bierbecher auf dem Kopf. Der Bierpreis ist in den Bundesliga-Stadien unterschiedlich. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Archivbild)

    Ein Bier gehört für viele Fußballfans untrennbar zu einem Stadionbesuch, wobei es nicht bei allen bei einem Kaltgetränk bleibt. In den Bundesliga-Stadien werden unterschiedliche Biere ausgeschenkt, viele davon lokal gebraut. Doch welcher Klub schenkt welches Bier aus – und noch wichtiger: Wie viel kostet das Bier in den Spielstätten? Wir haben bei den Vereinen nachgefragt und eine Bierpreis-Tabelle für die Bundesliga-Saison 2025/26 aufgestellt.

    Bierpreis-Ranking der Bundesliga 2025/26: Köln grüßt von der Spitze

    Der Tabellenführer der Bundesliga ist ein Aufsteiger – zumindest, wenn es ums Bier geht. Das günstigste Bier können Fußballfans in der Bundesliga-Saison 2025/26 in Köln trinken. Für einen halben Liter wird im RheinEnergieSTADION 4,90 Euro fällig, wie aus Angaben des Vereins hervorgeht. Ausgeschenkt wird Gaffel Kölsch. Die Privatbrauerei Gaffel mit Sitz in Köln ist bereits seit 2002 offizieller Bierpartner des 1. FC Köln, wird auf der Website der Brauerei stolz verkündet.

    Der 1. FC Köln ist der einzige Bundesligaklub, der 2025/26 einen Bierpreis unter fünf Euro zu bieten hat. In den Stadien von manchen Vereinen nähert sich der Preis für einen halben Liter der Marke von sechs Euro. Bei der TSG Hoffenheim müssen Fans 5,60 Euro für ein Bitburger bezahlen. Tabellenletzter ist der FC Bayern München. In der Allianz Arena wird das teuerste Bier der Bundesliga gezapft. Kostenpunkt: 5,90 Euro. Ausgeschenkt wird in der bayerischen Hauptstadt stilecht Paulaner, also Bier einer Münchner Traditionsbrauerei.

    Wie teuer ist das Bier beim FC Augsburg?

    Der FC Augsburg belegt in der Bierpreis-Tabelle der Bundesliga 2025/26 einen Platz im hinteren Mittelfeld. Der halbe Liter kostet in der WWK Arena bei den Heimspielen der aktuellen Saison 5,30 Euro, teilte uns der Verein mit. Ausgeschenkt wird, wie gewohnt, Riegele. Der Bierpartner des FC Augsburg spendet für jedes Heimspiel-Tor der Fuggerstädter 100 Liter Freibier. Nach dem letzten Heimspiel wird das Freibier, welches durch diese Aktion zusammengekommen ist, an die Fans ausgeschenkt.

    Bundesliga: Bierpreis-Tabelle 2025/26 im Überblick

    In unserer Bierpreis-Tabelle landen die Bundesliga-Klubs oben, die die günstigsten Bierpreise zu bieten haben. Am Tabellenende müssen sich die Mannschaften einreihen, bei denen das Stadionbier vergleichsweise teuer ist. Interessant dabei: Die sportliche Tabelle, die es in den letzten Jahren zumeist zum Saisonende gab, wird umgedreht, wenn es um den Bierpreis geht. Zumindest bei der Spitzenposition. Der Rekordmeister FC Bayern hält nämlich die rote Laterne in den Händen – und ist vom Meistertitel weit entfernt. Daran wird sich auch nichts mehr ändern, denn die Bierpreise bleiben bei den Klubs über eine Spielzeit hinweg konstant.

    Die Bundesliga-Tabelle nach Bierpreisen für die Saison 2025/26 im Überblick.

    KlubBierpreis 2025/26 für 0,5 LiterBiermarke
    1. FC Köln4,90 EuroGaffel
    Hamburger SV5,00 EuroKönig Pilsener
    Union Berlin5,00 EuroBerliner Pilsner
    SC Freiburg5,00 EuroRothaus, Badische Staatsbrauerei
    1. FC Heidenheim5,00 EuroStuttgarter Hofbräu
    Eintracht Frankfurt5,00 EuroBinding
    Bayer Leverkusen5,10 EuroBitburger und Früh
    Borussia Dortmund5,20 EuroBrinkhoff’s
    Borussia Mönchengladbach5,20 EuroBitburger
    FSV Mainz 055,20 EuroBitburger
    FC Augsburg5,30 EuroRiegele
    VfL Wolfsburg5,30 EuroBeck's
    RB Leipzig5,30 EuroUr-Krostitzer
    FC St. Pauli5,50 EuroAstra
    Werder Bremen5,50 EuroHaake Beck
    VfB Stuttgart5,50 EuroStuttgarter Hofbräu
    TSG Hoffenheim5,60 EuroBitburger
    FC Bayern München5,90 EuroPaulaner

