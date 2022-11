Schützenhilfe für Deutschland – so kann das DFB-Team nun weiterkommen

Deutschland steht nach der Niederlage gegen Japan mit dem Rücken zur Wand. Nach der Schützenhilfe von Costa Rica gibt es aber Hoffnung.

Es war ein Horrorszenario für den deutschen Fußball, welches am Mittwoch in Katar zur Realität wurde. Eine 1:2-Pleite zum Auftakt der WM 2022 gegen Japan. Durch die Niederlage steht die deutsche Nationalmannschaft schon nach einer Partie mit dem Rücken zur Wand. Da trifft es sich nicht gut, dass der nächste Gegner Spanien heißt. Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht.

WM 2022: Kann Deutschland gegen Spanien schon ausscheiden?

Spanien feierte beim ersten Auftritt in der Gruppe E einen 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica. Das hat die Voraussetzungen für das DFB-Team mit Blick auf die K.-o.-Runde keinesfalls besser gemacht. Allerdings konnte Costa Rica am Sonntagmittag überraschend Japan mit 1:0 besiegen. Nun ist in der Gruppe E alles offen und das DFB-Team kann am Sonntagabend nicht ausscheiden. Wichtig zu wissen: Bei der WM 2022 entscheidet bei Punktgleichheit das Torverhältnis, nicht der direkte Vergleich. Es ergeben sich folgende Konstellation:

Verliert Deutschland gegen Spanien , ist das DFB-Team definitiv noch nicht ausgeschieden.

, ist das DFB-Team definitiv noch nicht ausgeschieden. Dann würde Spanien sechs Punkte haben, Japan drei, Costa Rica drei und Deutschland null.

Gruppe E: So kann Deutschland weiterkommen

Die beste Nachricht für alle Fans des DFB-Teams ist, dass Deutschland das Erreichen des Achtelfinals nach der Auftaktpleite noch in der eigenen Hand hat. Dafür braucht es aber auf jeden Fall zwei Siege. Mit einem Remis und einer Niederlage wäre die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf Schützenhilfe angewiesen. Das Torverhältnis könnte in der Gruppe E in den Mittelpunkt rücken.

Wenn Deutschland gegen Spanien und Costa Rica gewinnt erreicht das DFB-Team definitiv das Achtelfinale.

erreicht das DFB-Team definitiv das Achtelfinale. Holt das DFB-Team gegen Spanien einen Punkt und gewinnt gegen Costa Rica , könnte es auf die Höhe des Sieges ankommen. Dann hängt vieles von der Partie zwischen Spanien und Japan ab und das Torverhältnis könnte eine Rolle spielen. Gewinnt Spanien , wäre Deutschland sicher weiter. Gewinnt Japan , bräuchte das DFB-Team einen hohen Sieg, da Spanien im Torverhältnis durch den 7:0-Sieg weit vorne ist. Trennen sich Spanien und Japan unentschieden, müsste sich das DFB-Team im Torverhältnis gegen die Japaner durchsetzen.

, könnte es auf die Höhe des Sieges ankommen. Dann hängt vieles von der Partie zwischen und ab und das könnte eine Rolle spielen. Gewinnt , wäre sicher weiter. Gewinnt , bräuchte das DFB-Team einen hohen Sieg, da im durch den 7:0-Sieg weit vorne ist. Trennen sich und unentschieden, müsste sich das DFB-Team im gegen die Japaner durchsetzen. Verliert Deutschland gegen Spanien und gewinnt gegen Costa Rica , dann braucht das DFB-Team Schützenhilfe von Spanien . Gewinnen die Spanier gegen Japan , müsste Deutschland ein besseres Torverhältnis als Costa Rica und Japan haben.

, dann braucht das DFB-Team von . Gewinnen die Spanier gegen , müsste ein besseres als und haben. Sollte Deutschland gegen Spanien und Costa Rica Remis spielen , wäre das DFB-Team ausgeschieden.

, wäre das DFB-Team ausgeschieden. Gewinnt Deutschland gegen Spanien und verliert gegen Costa Rica , wäre die WM für das DFB-Team ebenfalls vorbei.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

