20 schwache Minuten kosten Panther den Sieg in Iserlohn

Drei Gegentreffer im Mittelabschnitt bringen die Augsburger Panther entscheidend ins Hintertreffen. In Iserlohn müssen sie sich mit 3:4 geschlagen geben.

Ein schwaches Mitteldrittel mit drei Gegentreffern hat die Augsburger Panther den Sieg in Iserlohn gekostet. Die Mannschaft von Trainer Peter Russell musste sich am Freitagabend den Roosters mit 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) geschlagen geben. Weiter geht es am Sonntag mit dem Heimspiel im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Düsseldorfer EG (14 Uhr).

Augsburger Panther führen in Iserlohn zunächst verdient

Die Führung für die Gäste war verdient, auch wenn sie sich die Anfangsphase zunächst aus einer sicheren Defensive heraus angeschaut hatten. Dann aber war es wieder mal Drew LeBlanc, der das entscheidende Bisschen schneller reagierte und einen Schuss von Marcel Barinka ebenso gefühlvoll wie unhaltbar zum 1:0 abfälschte (10.). Zusammen mit Adam Payerl bilden die beiden die erste Sturmreihe, die auch in der Folge immer wieder für Gefahr vor dem Iserlohner Tor sorgte. Den Hausherren ihrerseits fiel in den ersten 20 Minuten nicht viel ein, um die sicher stehende Hintermannschaft der Panther in Verlegenheit zu bringen.

Hektik dann anfangs des zweiten Drittels, als beide Mannschaften gerade mit einem Mann weniger auf dem Eis standen. Barinka tauchte allein vor dem Iserlohner Tor, scheiterte an Andreas Jenike, setzte dann aber zu energisch gegen den Torwart der Gastgeber nach – und fand sich auf der Strafbank wieder. Doch Unterzahl ist seit einiger Zeit eine der Lieblingsdisziplinen der Panther und sie überstanden auch diese schadlos.

Iserlohn allerdings spielte nun mit deutlich mehr Zug nach vorne und kam zum Ausgleich. Von Henry Haases Schlittschuh rutschte der Puck über die Linie (28.). Da es im Eishockey aber keine Eigentore gibt, wurde Ryan O‘Connor als Torschütze angegeben. Jetzt kippte die Partie. Christopher Brown brachte die Roosters in Führung (31.), die Tim Bender auf 3:1 ausbaute (37.). Die zuvor so sichere Defensive der Panther wirkte auf einmal in einigen Situationen unsortiert, dazu kamen grobe Schnitzer im Spielaufbau.

Ausgleich klappt für den AEV nicht mehr

Der letzte Abschnitt sah bemühte Augsburger, die durch Justin Volek erst auf 2:3 heran kamen (50.) und durch Ryan Kuffner in Überzahl ausglichen (53.). Doch dann war seine schöne Einzelleistung von Eric Cornel, der die Gastgeber erneut in Führung brachte (57.). Augsburg versuchte in der Folge alles, um noch irgendwie den Ausgleich und damit die Verlängerung zu erzwingen. Dennis Endras verließ sein Tor zugunsten eines sechsten Feldspielers – vergeblich, Iserlohn sicherte sich die drei Punkte.

Augsburger Panther Endras – Länger, Lamb; Bergman, Haase; Rogl, Sacher; Barinka, LeBlanc, Payerl; Broadhurst, Soramies, Saponari; Kuffner, Stieler, Wännström; Johnson, Volek, Trevelyan

Tore 1:0 LeBlanc (10.), 1.1 O‘Connor (28.), 1:2 Brown (31.), 1:3 Bender, 2:3 Volek (50.), 3:3 Kuffner (53.), 3:4 Cornel (57.)