2:6 gegen Mannheim: Die Panther sind am Boden und kurz vor dem Abstieg

Jetzt mal Positives.

Anstatt nach Bremerhaven, Berlin, Düsseldorf fährt der AEV im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich nach Landshut, Kaufbeuren und Rosenheim. Das verringert den CO2-Fußabdruck massiv! Der AEV wird immer klimafreundlicher, und nutzt nur noch regionale Gegner.



Das was dieser Kader heute angeboten hat, war miefige Söldnerarbeit.

Mannheim hatte heute eine Trainingseinheit mit Wettkampfcharakter. Wirklich gut waren die sicher nicht. Der hochbezahlte Gaul springt genau so hoch, wie er muss. Und sich selbst die Tore reinhauen konnten die nun auch nicht. Alle 6 Gegentore waren an defensiven Dilettantismus schwer zu überbieten. Keller bekam die Höchststrafe - Mitleid.

Selbst Oblingers „Kampf“ war eher ein Opfergang. Ohne sichtbare Gegenwehr wurde er vermöbelt. Aber immerhin war er der Einzige mit sichtbaren Emotionen.

Woran liegt das? Wieso zerreißt sich der Kader nicht für den Verein? Warum konnte im 2. Jahr nacheinander niemand der Truppe auf dem Eis eine Idee davon vermitteln, was es bedeutet, für den AEV aufs Eis zu gehen? Die Spieler sind im Sommer alle weg und lassen sich ihren Scheck am Monatsende halt in andere Farben ausstellen. Keiner von denen wird den AEV vermissen.



Damit wäre ich bei meinem Kernproblem. Wer ist das den, der den Spielern vermittelt, wer und was der AEV ist? Die, die das nicht konnten, sind die, die den Absturz verursacht haben! Die glauben, Fans und Sponsoren werden fröhlich weiter zahlen. „Ist doch der AEV!“Ja wer oder was ist der AEV? Vom Geschäftsführer bis zum Zeugwart, der jedem Abend die Waschmaschine anschmeißt, muss diese Frage jeder gleichartig beantworten. Die, die heute Verantwortung tragen, vermitteln mir aber den Eindruck von Schönwetter-BWLern. Von denen geht kaum Leidenschaft aus. Und wenn die diecEmotion nicht in sich tragen - wie soll ein Profi-Team das verstehen?



Macht die Organisation des AEV so weiter, wird der Verein im nächsten Jahr, wie in diesem Jahr Bietigheim, den Weg Richtung Oberliga taumeln. Denn die DEL2 ist ein Haifisch-Becken. Wer sich da auf „Tradition“ oder „großen Namen“ ausruht, kommt böse unter die Räder. Siehe Eislöwen Dresden.

