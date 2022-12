EM 2024: Spielorte und Stadien bei der Europameisterschaft in Deutschland

Nach der Weltmeisterschaft 2022 können sich deutsche Fußball-Fans auf die Heim-EM 2024 freuen. Alle Spielorte und Stadien der Europameisterschaft in Deutschland im Überblick.

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Europameisterschaft. Dieses Szenario ergibt sich aus dem Rythmus: Alle vier Jahre finden WM und EM statt – immer zwei Jahre versetzt. Nach der WM 2022 in Katar, welche das DFB-Team und die deutschen Fans schnellstmöglich vergessen wollen, ist für Deutschland vor der Heim-EM 2024. Es gibt also Grund für Vorfreude. Im Besonderen gilt das in zehn deutschen Städten.

EM 2024: Austragungsort und Spielorte

Die 17. Europameisterschaft im Fußball wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 ausgetragen. Offiziell trägt sie den Namen " UEFA EURO 2024". 24 Nationen werden an dem Turnier teilnehmen. Aus dem Modus ergeben sich dadurch 51 Spiele, die in zehn deutschen Städten ausgetragen werden. Die Spielorte bei der WM 2024 in Deutschland im Überblick:

Berlin

München

Hamburg

Dortmund

Gelsenkirchen

Köln

Düsseldorf

Frankfurt

Stuttgart

Leipzig

EM 2024 Spielorte in Deutschland: Stadien im Überblick

Neun von zehn Spielorten der EM 2024 waren auch schon Austragungsorte der WM 2006. Das Sommermärchen begann damals mit dem Eröffnungsspiel in München. Dieses wird die deutsche Nationalmannschaft auch bei der kommenden Europameisterschaft in der bayerischen Landeshauptstadt absolvieren. Das Finale der EM 2024 steigt dann in Berlin.

Das Olympiastadion in Berlin ist gleichzeitig das Stadion mit dem größten Fassungsvermögen bei der Europameisterschaft in Deutschland. Im Vergleich zur WM 2006 ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf neu dazugekommen. Die Stadien der EM 2024 im Überblick:

Berlin : Olympiastadion , 70.033 Plätze

: , 70.033 Plätze München : Allianz Arena , 66.026 Plätze

: , 66.026 Plätze Dortmund : Signal-Iduna-Park , 61.524 Plätze

: , 61.524 Plätze Stuttgart : Mercedes-Benz-Arena , 50.998 Plätze

: , 50.998 Plätze Hamburg : Volksparkstadion , 50.215 Plätze

: , 50.215 Plätze Gelsenkirchen : Veltins-Arena , 49.471 Plätze

: , 49.471 Plätze Frankfurt : Deutsche Bank Park , 48.057 Plätze

: , 48.057 Plätze Köln : RheinEnergieStadion , 46.922 Plätze

: , 46.922 Plätze Düsseldorf : Merkur Spiel-Arena , 46.264 Plätze

: , 46.264 Plätze Leipzig : Red Bull Arena , 42.600 Plätze

EM 2024: Spielorte und Stadien von der Gruppenphase bis zum Finale

In der Gruppenphase der EM 2024 wird in allen zehn Stadien gespielt werden. Die meisten Partien finden in München, Berlin und Dortmund statt. Jeweils sechs. In den anderen Arenen werden entweder drei oder vier Gruppenspiele ausgetragen.

Die Achtelfinals und die Viertelfinal-Spiele werden auf die zehn Stadien aufgeteilt. Berlin und Düsseldorf werden als einzige beiden Städte sowohl ein Achtelfinale als auch ein Viertelfinale ausrichten.

Olympiastadion in Berlin : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale

: 3 , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale Allianz Arena in München : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

in : 4 , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale Signal-Iduna-Park in Dortmund : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

: 4 , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart : 4 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: 4 , 1 Viertelfinale Volksparkstadion in Hamburg : 4 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: 4 , 1 Viertelfinale Veltins-Arena in Gelsenkirchen : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

in : 3 , 1 Achtelfinale Deutsche Bank Park in Frankfurt : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

Park in : 4 , 1 Achtelfinale RheinEnergieStadion in Köln : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

in : 4 , 1 Achtelfinale Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

: 3 , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale Red Bull Arena in Leipzig : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

Wer Tickets für die EM 2024 haben will, der muss sich noch etwas gedulden. der Vorverkauf hat noch nicht begonnen.