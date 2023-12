Der FCA trotzt eisiger Kälte und gewinnt 2:1 gegen Frankfurt

Nach einer überzeugenden Vorstellung gegen Eintracht Frankfurt schiebt sich der FC Augsburg in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. Jensen und Iago treffen beim 2:1-Heimerfolg.

Gemeinhin sind Sonntagabendspiele weder bei Spielern noch Fans äußerst beliebt. Womöglich war es diesmal jedoch sogar ein glücklicher Umstand, dass die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt am Ende der Woche stattfand. Am Samstag herrschte im Süden Bayerns noch Schneechaos. Das Heimspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin musste aufgrund der winterlichen Umstände am Samstag abgesagt werden. Gespielt werden konnte hingegen in Augsburg, nachdem der Fußball-Bundesligist mit etlichen Fans, Mitarbeitern und Dienstleistern den Rasen und die Parkplätze neben der Arena freiräumen lassen hatte.

Dieser Einsatz hatte sich aus Augsburger Sicht gelohnt. Die Mannschaft von Trainer Thorup trotzte nicht nur der eisigen Kälte mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich, zugleich bezwang sie die Frankfurter mit 2:1 (1:0). Der Sieg war Ausdruck einer überzeugenden Vorstellung. Somit holte der FCA zwölf Punkte in den vergangenen sechs Spielen und kletterte in der Tabelle auf Platz neun (17 Punkte).

Augsburg verpasste das 3:0

Augsburgs Trainer Thorup hielt einmal mehr an seinem Grundgerüst fest, veränderte seine Startformation einmal ungewollt und einmal gewollt. Mbabu ersetzte als Rechtsverteidiger den erkrankten Gumny, Engels musste für Rückkehrer Jensen weichen. Letzerer war es auch, der an der ersten Torchance der Augsburger beteiligt war. Jensens Flanke setzte Tietz, von einem Frankfurter bedrängt, per Kopfball neben den rechten Pfosten (2.). Frankfurt erwies sich als ballsicher, umging wiederholt das Pressing der Augsburger und kam selbst der Führung nahe, doch FCA-Torwart Dahmen klärte reaktionsschnell (8.).

In der Folge zeigten die beiden Mannschaften bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich ein ansprechendes Niveau, ohne dass das eine oder das andere Team entscheidend zu Abschlüssen kamen. Frankfurts Marmoush zielte weit neben das Tor (15.), Augsburgs Demirovic zu zentral auf Eintracht-Torwart Trapp (17.). Nach einer knappen halben Stunde wähnten sich die Augsburger am Zwischenziel. Frankfurts Abwehr blockte mehrere Augsburger Schüsse, ehe Udoukhai formvollendet volley zum vermeintlichen 1:0 traf (28.). Der Jubel in der Nebel durchzogenen Arena verstummte allerdings abrupt, nachdem sich Videoschiedsrichter Stegemann eingeschaltet hatte. In der Entstehung des Treffers hatte Gouweleeuw im Abseits gestanden.

Augsburg intensivierte nochmals sein Anlaufen – und provozierte so einen Fehler im Spielaufbau der Gäste. Larsson verlor rutschend den Ball und Demirovic bediente Jensen. Der bis dato beste Augsburger bewahrte Ruhe, schlenzte den Ball links oben in den Knick und belohnte sich und seine Mitspieler mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:0 (34.). Frankfurt ließ den Ball teils gefällig durch die Reihen laufen, doch die Augsburger Defensive stand weitestgehend sicher und geordnet. Als Uduokhai mit dem rechten Fuß umknickte, drohte diese gesprengt zu werden. Doch der Innenverteidiger kehrte nach der Pause auf den Platz zurück.

Wie schon im ersten Durchgang startet der FCA mit einer Chance von Tietz (48.). Ausdruck einer überzeugenden Vorstellung war der zweite Treffer der Augsburger. Erneut waren Jensen (Flanke) und Demirovic (Ablage) beteiligt, doch den Treffer erzielte Linksverteidiger Iago. Mit dem vermeintlich schwächeren rechten Fuß schickte er den Ball ins lange Eck zum 2:0 (59.). Die Partie entscheiden können hätte Demirovic. Er scheiterte jedoch mit seinem Strafstoß an Torwart Trapp, der sich für die richtige Ecke entschieden hatte (76.).

Augsburg verpasste das 3:0 – und kassierte auf der anderen Seite den Anschlusstreffer. Torwart Dahmen lenkte einen Querpass des ehemaligen Augsburgers Max ins eigene Tor (78.). Unnötig spannend hatten die Augsburger die Partie nochmals gemacht. Einen Freistoß und einen letzten Torschuss von Marmoush sowie eine Chance von Ngankam musste der FCA noch überstehen, dann stand der verdiente Erfolg fest.

Augsburg Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Dorsch (83. Engels), Rexhbecaj - Jensen (66. Vargas), Demirovic (83. Michel), Iago - Tietz (76. Beljo)

Frankfurt Trapp - Tuta, Koch, Pacho - Buta (46. Nkounkou), Dina Ebimbe (64. Jakic), Larsson (82. Ngankam), Max - Aaronson (46. Chaibi), Knauff (64. Götze) - Marmoush

Tore 1:0 Jensen (34.), 2:0 Iago (59.), 1:2 Dahmen (78./Eigentor) Besond. Vorkommn. Trapp (Frankfurt) hält Strafstoß von Demirovic (76.) Schiedsrichter Osmers (Hannover) Zuschauer 26.107