Traditionsspieltag gegen Bremen: Mit der Vespa zur FCA-Arena

Mit der Vespa können FCA-Fans am Spieltag gegen Werder Bremen an einem Corso teilnehmen.

In Erinnerung an die Regionalliga-Meister von 1974 bietet der FC Augsburg beim Spiel gegen Werder Bremen ein besonderes Rahmenprogramm an.

Das Heimspiel des FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 27. April, 15.30 Uhr) steht im Zeichen der 70er-Jahre. Mit dem Traditionsspieltag lässt der Fußball-Bundesligist die erfolgreiche Saison 1973/74 aufleben und feiert die Mannschaft, die vor 50 Jahren die Meisterschaft in der Regionalliga Süd errungen hat. FCA-Präsident Markus Krapf erinnert sich: "Mit der Rückkehr des leider viel zu früh verstorbenen Helmut Haller aus Italien wurde eine nicht für möglich gehaltene Euphorie ausgelöst, die uns beinahe bis in die Bundesliga getragen hätte." Ein Großteil der Mannschaft aus der Saison 1973/74 hat seine Teilnahme bereits zugesagt. Zudem werden ehemalige Spieler aus der vorangegangenen Bayernliga-Meister-Saison erwartet. "Auf diese besondere Spielzeit wollen wir rund um den Traditionsspieltag zurückblicken. Lasst uns unsere Helden von damals noch einmal feiern und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Wir freuen uns auf ein großes Wiedersehen mit den Spielern von damals und auf so manche Anekdote", hebt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hervor. Fans des FC Augsburg erwartet in der Arena ein Programm im Stile der 70er Jahre Den Auftakt des Traditionsspieltags bildet ein Vespa-Corso am Vormittag, für den sich Interessierte beim FCA anmelden können. Nach einem gemeinsamen Treff in der Innenstadt führt die Rollerfahrt zur Arena. Auf dem Stadiongelände erwartet Fans ein Programm im Stile der 70er Jahre. (AZ)

