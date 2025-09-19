FC Augsburg vs. FC Bayern: Alle Spiele & Highlights – wie oft hat Bayern gegen den FCA verloren?

Icon Menü
Bundesliga

Die Tradition des Duells zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern reicht bis in das Jahr 1943 zurück. Wie oft gelang dem FCA die Sensation?
Von Lukas von Hoyer
|
    • |
    • |
    • |
    Bayern-Torjäger Harry Kane (l.) in Aktion im Spiel gegen Jeffrey Gouweleeuw und den FC Augsburg.
    Bayern-Torjäger Harry Kane (l.) in Aktion im Spiel gegen Jeffrey Gouweleeuw und den FC Augsburg. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

    Wenn der FC Augsburg gegen den FC Bayern München antritt, herrscht in der Fuggerstadt zumeist Ausnahmezustand. Für die Augsburger steht dann eines der Spiele des Jahres an. Kein Wunder, denn das Duell bringt vieles mit, was den Fußball ausmacht: große Emotionen durch den Derbycharakter, das Duell David gegen Goliath mit der verbundenen Chance einer Sensation sowie eine lange Tradition und damit ein gut gefülltes Geschichtsbuch. Zu einer neuerlichen Auflage des Derbys kam es am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26. Wir werfen einen Blick zurück.

    FC Augsburg vs. FC Bayern in der Statistik

    Der FC Augsburg gegen den FC Bayern München: Das ist ein Traditionsduell. Am 22. August 1943 trafen die beiden bayerischen Fußballklubs zum ersten Mal aufeinander, wie der Datenbank von fussballdaten.de zu entnehmen ist. Damals siegte der FC Augsburg, zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen BC Augsburg, in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 3:0. Alle drei Treffer erzielte der Verteidiger Wilhelm Dziarstek.

    Es folgten bis heute 62 weitere Duelle zwischen den Augsburgern und den Münchnern. Aktuell treffen die beiden Klubs mindestens zweimal in der Saison aufeinander, da sie beide in der Bundesliga spielen.

    • Aufeinandertreffen: 64
    • Erstes Duell: 22. August 1943 (3:0 für den FC Augsburg im DFB-Pokal)
    • Letztes Duell: 30. August 2025 (3:2 für den FC Bayern in der Bundesliga)

    Wie oft hat der FC Bayern gegen den FC Augsburg verloren?

    Sechs Aufeinandertreffen des FC Augsburg und des FC Bayern endeten mit einem Unentschieden. Von den restlichen 58 Duellen konnte der deutsche Rekordmeister eine beträchtliche Mehrheit für sich entscheiden. Die Bayern gewannen 45 Spiele. Immerhin 13-mal endeten die Derbys mit einem Sieg für den FC Augsburg. Die letzte Überraschung liegt rund drei Jahre zurück: Am 17. September 2022 schlug der FCA den großen Rivalen aus München in der WWK Arena mit 1:0.

    FC AugsburgFC Bayern München
    Siege1345
    Remis66
    Tore77175

    FC Bayern gegen FC Augsburg: Es gab zahlreiche Highlight-Spiele

    Das torreichste Duell der letzten Jahre stieg am 11. März 2023. Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 siegten die Bayern in der Allianz Arena mit 5:3. Zwar hatte Mergim Berisha die Augsburger in der 2. Minute früh in Führung gebracht, zur Pause stand es allerdings 4:1 für die Gastgeber, wie im kicker-Liveticker nachzulesen ist. Noch torreicher waren nur zwei Aufeinandertreffen der beiden Vereine: der 8:1-Sieg der Bayern in Augsburg 1947 und der 5:4-Sieg des deutschen Rekordmeisters in München 1956.

    Fans des FC Augsburg werden sich gern an den 9. Mai 2015 zurückerinnern. An jenem Samstag gewann der FCA mit 1:0 in der Allianz Arena. Der erste und bis heute einzige Erfolg der Fuggerstädter in der aktuellen Heimspielstätte der Münchner – zumindest bei Spielen gegen den FC Bayern. Raúl Bobadilla erzielte im zweiten Durchgang das goldene Tor, Bayerns damaliger Torwart Pepe Reina hatte bereits in der 13. Spielminute die Rote Karte gesehen.

    Aus Sicht der Bayern-Fans dürften die beiden Derbys aus dem Jahr 2017 in Erinnerung geblieben sein, bei denen der FC Bayern den FC Augsburg bei zwei Heimspielen mit einem 6:0 und einem 3:0 zurück nach Augsburg schickte. Das 6:0 stellt den höchsten Sieg der Bayern gegen den FC Augsburg dar – zusammen mit den beiden 6:0-Siegen in den Jahren 1983 und 1957. Ebenfalls ein Highlight für die Anhänger des deutschen Rekordmeisters: Zwischen dem 26. Oktober und dem 29. Oktober gelangen dem FC Bayern zwei Siege über den FCA in drei Tagen. Zunächst siegten die Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 3:1 in der Allianz Arena, dann mit 3:1 in der Bundesliga in Augsburg.

    1953 war aus Augsburger Sicht das erfolgreichste Jahr im direkten Duell. Der FCA konnte beide Spiele der Oberliga Süd für sich entscheiden. Es gelangen ein 2:1- und ein 1:0-Heimsieg.

    FC Augsburg vs. FC Bayern: Alle Spiele im Überblick

    Die meisten Duelle (28) des FC Augsburg und des FC Bayern fanden im Rahmen der Bundesliga statt. Diese Spiele gehen auf die Zeit nach dem Aufstieg des FCA ins deutsche Fußball-Oberhaus in der Saison 2010/11 zurück. Zu zahlreichen Derbys kam es auch viele Jahrzehnte zuvor. Von 1943 bis 1963 trafen die beiden Klubs regelmäßig in der Oberliga Süd aufeinander, damals mit vier weiteren Staffeln die höchste Spielklasse im deutschen Fußball, wie im Historie-Bereich des Deutschen Fußball-Bund (DFB) erklärt wird. 27 Partien wurden in diesem Rahmen ausgetragen.

    Alle Spiele zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern in der Übersicht. Einige Partien bestritten die Augsburger noch unter dem Namen „BC Augsburg“. Die Daten stammen von fussballdaten.de.

    DatumHeimGastErgebnisWettbewerb
    30. August 2025FCABayern2:3Bundesliga (2. Spieltag)
    4. April 2025FCABayern1:3Bundesliga (28. Spieltag)
    22. November 2025BayernFCA3:0Bundesliga (11. Spieltag)
    27. Januar 2024FCABayern2:3Bundesliga (19. Spieltag)
    27. August 2023BayernFCA3:1Bundesliga (2. Spieltag)
    11. März 2023BayernFCA5:3Bundesliga (24. Spieltag)
    19. Oktober 2022FCABayern2:5DFB-Pokal (2. Runde)
    17. September 2022FCABayern1:0Bundesliga (7. Spieltag)
    9. April 2022BayernFCA1:0Bundesliga (29. Spieltag)
    19. November 2021FCABayern2:1Bundesliga (12. Spieltag)
    22. Mai 2021BayernFCA5:2Bundesliga (34. Spieltag)
    20. Januar 2021FCABayern0:1Bundesliga (17. Spieltag)
    8. März 2020BayernFCA2:0Bundesliga (25. Spieltag)
    19. Oktober 2019FCABayern2:2Bundesliga (8. Spieltag)
    15. Februar 2019FCABayern2:3Bundesliga (22. Spieltag)
    25. September 2018BayernFCA1:1Bundesliga (5. Spieltag)
    7. April 2018FCABayern1:4Bundesliga (29. Spieltag)
    18. November 2017BayernFCA3:0Bundesliga (12. Spieltag)
    1. April 2017BayernFCA6:0Bundesliga (26. Spieltag)
    29. Oktober 2016FCABayern1:3Bundesliga (9. Spieltag)
    26. Oktober 2016BayernFCA3:1DFB-Pokal (2. Runde)
    14. Februar 2016FCABayern1:3Bundesliga (21. Spieltag)
    12. September 2015BayernFCA2:1Bundesliga (4. Spieltag)
    9. Mai 2015BayernFCA0:1Bundesliga (32. Spieltag)
    13. Dezember 2014FCABayern0:4Bundesliga (15. Spieltag)
    5. April 2014FCABayern1:0Bundesliga (29. Spieltag)
    4. Dezember 2013FCABayern0:2DFB-Pokal (Achtelfinale)
    9. November 2013BayernFCA3:0Bundesliga (12. Spieltag)
    11. Mai 2013BayernFCA3:0Bundesliga (33. Spieltag)
    18. Dezember 2012FCABayern0:2DFB-Pokal (Achtelfinale)
    8. Dezember 2012FCABayern0:2Bundesliga (16. Spieltag)
    7. April 2012BayernFCA2:1Bundesliga (29. Spieltag)
    6. November 2011FCABayern1:2Bundesliga (12. Spieltag)
    7. Oktober 1983FCABayern0:6DFB-Pokal (2. Runde)
    6. Mai 1964FCABayern1:5Regionalliga Süd (22. Spieltag)
    5. Oktober 1963BayernFCA4:1Regionalliga Süd (9. Spieltag)
    9. Februar 1963BayernFCA3:1Oberliga Süd (22. Spieltag)
    21. Oktober 1962FCABayern2:3Oberliga Süd (7. Spieltag)
    10. Dezember 1961BayernFCA4:3Oberliga Süd (16. Spieltag)
    6. August 1961FCABayern3:1Oberliga Süd (1. Spieltag)
    25. Januar 1959BayernFCA4:0Oberliga Süd (18. Spieltag)
    31. August 1958FCABayern1:6Oberliga Süd (3. Spieltag)
    23. Februar 1958FCABayern1:2Oberliga Süd (25. Spieltag)
    13. Oktober 1957BayernFCA6:0Oberliga Süd (10. Spieltag)
    28. April 1957FCABayern1:1Oberliga Süd (27. Spieltag)
    11. November 1956BayernFCA5:4Oberliga Süd (12. Spieltag)
    13. März 1955FCABayern4:1Oberliga Süd (24. Spieltag)
    31. Oktober 1954BayernFCA1:2Oberliga Süd (9. Spieltag)
    30. Januar 1954BayernFCA1:1Oberliga Süd (22. Spieltag)
    27. September 1953FCABayern1:0Oberliga Süd (7. Spieltag)
    25. April 1953FCABayern2:1Oberliga Süd (30. Spieltag)
    14. Dezember 1952BayernFCA3:0Oberliga Süd (15. Spieltag)
    30. Dezember 1950BayernFCA2:1Oberliga Süd (18. Spieltag)
    20. August 1950FCABayern1:4Oberliga Süd (1. Spieltag)
    26. Februar 1950BayernFCA3:4Oberliga Süd (23. Spieltag)
    23. Oktober 1949FCABayern2:0Oberliga Süd (6. Spieltag)
    8. Mai 1949BayernFCA4:1Oberliga Süd (30. Spieltag)
    19. Dezember 1948FCABayern0:0Oberliga Süd (14. Spieltag)
    20. April 1947FCABayern1:8Oberliga Süd (26. Spieltag)
    17. November 1946BayernFCA5:1Oberliga Süd (8. Spieltag)
    26. Mai 1946BayernFCA5:1Oberliga Süd (27. Spieltag)
    20. Januar 1946FCABayern2:2Oberliga Süd (12. Spieltag)
    22. August 1943FCABayern3:0DFB-Pokal (1. Schlussrunde)

    FCA vs. FCB: Die Rekordspieler des Derbys

    Aus Sicht der Augsburger dürfte man froh sein, dass die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Bayern der Vergangenheit angehört. Der FCA war einer der Lieblingsgegner des Polen. Er traf laut fussballdaten.de 16-mal gegen die Rot-Grün-Weißen. Der beste Torschütze des Duells aus Augsburger Sicht ist eine echte FCA-Legende: Ulrich Biesinger. Nach dem gebürtigen Augsburger, der 2011 in der Fuggerstadt verstarb, ist mittlerweile die Fantribüne benannt.

    Thomas Müller absolvierte die meisten Derbys gegen den FCA für die Bayern. Auf Augsburger Seite tut sich hier Daniel Baier hervor, der aber schon bald von Jeffrey Gouweleeuw überholt werden könnte.

    Die Rekordspieler des Duells FC Augsburg gegen FC Bayern München im Überblick.

    FC AugsburgFC Bayern
    Meiste SpieleDaniel Baier (16)Thomas Müller (30)
    Meiste ToreUlrich Biesinger (8)Robert Lewandowski (16)
    Meiste VorlagenDaniel Baier, Michael Gregoritsch, Jeffrey Gouweleeuw (je 2)Thomas Müller, Franck Ribéry (je 7)
