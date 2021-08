0:4 gegen Hoffenheim – FCA verpatzt Start in Bundesligasaison

Perfekt analysiert. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Ein Herr Reuter, letztes Jahr deckt er den Heiko Herrlich über Monate hinweg obwohl eine Talfahrt seit Oktober erfolgte. Dann wird Herrlich über Nacht entlassen und Weinzierl als Wunderheiler geholt, der nun den Bock umstoßen soll.



Was ist denn nun Herr Reuter, wenn Herr Weinzierl nun nach Spieltag 5 auf Platz 18 mit einem Punkt steht? Wann gestehen Sie sich endlich mal selbst ein, dass Sie für die ganze Trainer Misere verantwortlich sind? Angefangen bei Installation Co Trainer Lehmann , über äußerst fragwürdige Transfers wie Koubek.



Ein Herr Dietmar Hamann hat heute bei Sky gesagt, dass ein Dorsch erstmal beweisen muss, dass er Bundesliga Niveau spielen kann.



In der Tat war heute von dem Dorsch nichts zu sehen. Ein häufen Fehlpässe und nach vorne ja gar keine Kreativität und Spielwitz zu sehen.



Ein Robert Gumny ( gleiches gilt für Framberger) spielt einfach nicht auf konstantem Niveau in der Fussball Bundesliga. Zum wiederholten male, das gleiche wie letzte Saison ( auch von Framberger) Stellungsfehler die zu Gegentoren führen.



Also ich will jetzt wirklich nicht schwarz sehen, es waren heute auch viele gute Ansätze im Offensiv Bereich dabei ( im Gegensatz zu Herrlich) aber ja wirklich nicht schwer zu verbessern. Wenn Dorsch oder auch Maier im Mittelfeld nicht schleunigst zeigen, WARUM sie denn so gehyped werden, dann ist der Herr Weinzierl bald wieder der erste der fliegt. Und Herr Reuter kann wieder sagen, ja es ist halt nicht so gelaufen wie wir uns dass vorgestellt haben.



In diesem Sinne

