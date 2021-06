FCA-Profi Carlos Gruezo hat sich mit Corona infiziert

Vor dem Länderspiel Ecuadors gegen Peru ist FCA-Spieler Carlos Gruezo positiv auf Corona getestet worden. Er begab sich in Quarantäne.

FCA-Spieler Carlos Gruezo hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer turnusmäßigen PCR-Testung vor dem WM-Qualifikationsspiel Ecuadors gegen Peru ist sein Test positiv ausgefallen. Der 26-Jährige wurde umgehend von seinem Team isoliert und zeigt bisher keine Symptome, schreibt der FC Augsburg in einer Mitteilung. Der Verein sei sowohl mit dem Nationalverband als auch mit Gruezo selbst in engem Austausch, heißt es dort.

Der Mittelfeldspieler wurde für zwei WM-Qualifikationsspiele für die ecuadorianische Nationalelf nominiert. Am Freitag, 4. Juni, unterlag das Team mit 2:0 gegen Brasilien, wobei Gruezo in der Startelf stand. Am Am Dienstag, den 8. Juni, trifft Ecuador auf Peru. Auf Gruezos Einsatz wird Ecuador verzichten müssen.

Am Sonntag, 13. Juni, beginnt in Brasilien die Copa América. Ob Gruezo daran teilnehmen können wird, hängt laut futbolecuador.com von weiteren Untersuchungen ab. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.