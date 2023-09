Alternativ-Programm zur Leipzig-Fahrt: Die FCA-Fans reinigen Flugplatzheide

Das Auswärtsspiel bei RB Leipzig meiden viele FCA-Fans, um gegen das aus ihrer Sicht inakzeptable RB-Konstrukt zu protestieren. Der Verein hat ein sinnvolles Alternativprogramm organisiert.

Die aktive Fan-Szene boykottiert wieder einmal das Auswärtsspiel des FC Augsburg am Samstag bei RB Leipzig. Mit diesem Fernbleiben protestieren die FCA-Fans gegen das aus ihrer Sicht nicht akzeptable RB-Konstrukt mit dem Red-Bull-Konzern als Hauptgeldgeber. Dafür bietet der FC Augsburg aber ein alternatives Kontrastprogramm für alle Daheimgebliebenen an: eine Müllsammelaktion am World Cleanup Day.

Menschen sammeln weltweit Müll ein, um für eine saubere und gesunde Umwelt aktiv zu werden. Auch der FC Augsburg schließt sich mit dem Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg der Aktion an und möchte gemeinsam mit seinen Fans und Mitgliedern anpacken und die "Haunstetter Flugplatzheide" von Müll befreien.

Nach der Gemeinschaftsaktion kann gemeinsam das Auswärtsspiel in der Fankneipe verfolgt werden. Hierfür ist eigens ein Bereich für alle Beteiligten reserviert.

FCA-Fans sammeln Müll an der Heide, unweit der WWK-Arena

Treffpunkt ist um zwölf Uhr am Bayerischen Landesamt für Umwelt (Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg). Zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr wird dann die Heide, geschützter Lebensraum zahlreicher bedrohter Tier- und Pflanzenarten, unweit der WWK-Arena, kennengelernt und gereinigt. Handschuhe sollten mitgebracht werden. Zangen und Müllsäcke werden gestellt.

Auch der FC Augsburg steht beim Thema Wertstoffmanagement in der Verantwortung, da insbesondere an Spieltagen größere Mengen an Müll produziert werden. Er versucht die anfallenden Abfälle bestmöglich zu trennen und bestenfalls dem Recycling zuzuführen. So wurde die clubseitige Übernahme des Bereiches Merchandising auch dafür genutzt, um Plastik als Verpackungsmaterial durch Kartonagen aus umweltfreundlichen Materialien wie Graspapier zu ersetzen. Auch die Einführung von Pfandbechern soll das Müllaufkommen reduzieren.

Zudem ist der FCA dabei, mehr Wert auf die Wiederverwendung der Materialien in der gesamten Produktgestaltung und Wertschöpfungskette zu legen. Ein Beispiel ist die zirkuläre Lösung bei den Papierhandtüchern in den Toiletten der WWK-Arena.