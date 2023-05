FC Augsburg

FCA-Abschlussfeier in Augsburg: Es dauert, bis die Party in Gang kommt

FCA-Präsident Markus Krapf hat am Samstag mit dem Team gezittert. So richtig Freude sei bei ihm zunächst nicht aufgekommen, man hätte sich gern anders präsentiert, sagt er bei der Abschlussfeier.

Plus Rund 350 Gäste stoßen am Samstagabend im Kongress am Park auf den erneuten Klassenerhalt des FCA an. So richtig zufrieden ist aber niemand.

Von Marco Scheinhof

Groß war die Lust auf eine Feier noch nicht. Müde waren die Spieler des FC Augsburg, auch enttäuscht von der eigenen Leistung, als sie um kurz vor 19 Uhr am Samstagabend das Stadion in Mönchengladbach verließen. 0:2 hatten sie am letzten Bundesliga-Spieltag verloren, dennoch den Klassenerhalt dank Hilfe von Hoffenheim geschafft. Mit dem Bus fuhr das FCA-Team zum Flughafen nach Düsseldorf, von dort ging es direkt zurück nach Augsburg. Es wartete der nächste Termin. Um 19.30 Uhr hatte bereits die Abschlussfeier in der Augsburger Kongresshalle begonnen, die Mannschaft stieß samt Trainerteam um kurz vor 22 Uhr dazu. „Jetzt trinken wir gemeinsam ein Gläschen mit der FCA-Familie“, hatte Stefan Reuter noch kurz vor dem Abflug gesagt.

Sportdirektor Stefan Reuter sagte bei der FCA-Abschlussfeier im Kongress am Park, es sei wichtig, auch mal zusammen zu feiern. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archiv)

Stefan Reuter zur Saison-Abschlussparty: "Heute ist alles erlaubt, auch für Spieler"

Rund 350 Gäste waren in die Kongresshalle gekommen. Mitarbeiter, Sponsoren, Gönner und Freunde des Vereins. Es war eine interne Veranstaltung, die den Saisonabschluss bildete. Bis weit nach Mitternacht ging die Party, irgendwann wurde die Tanzfläche eröffnet. „Heute ist alles erlaubt, auch für Spieler“, sagte Stefan Reuter in seiner kurzen Rede. Es sei wichtig, auch mal zusammen zu feiern. Gerade jetzt, da das 13. Bundesliga-Jahr feststeht.

