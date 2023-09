FCA gelingt in Unterzahl gegen Mainz der Befreiungsschlag

In einer umkämpften Partie holt sich der FC Augsburg den ersten Saisonsieg. Zum Matchwinner wird Kapitän Demirovic, der doppelt trifft.

Um die Bedeutung dieser Partie zu erfassen, genügte ein Blick auf die Tabelle. In der Fußball-Bundesliga hatten sowohl der FC Augsburg als auch FSV Mainz 05 eine schwache Startphase in die Saison hingelegt. Nur ein Erfolg und damit drei Punkte halfen den beiden Mannschaften weiter. Geholt hat diesen der FCA. In einer umkämpften Partie setzte sich die Mannschaft des zuletzt stark kritisierten Trainer Maaßen mit 2:1 (2:1) durch, holte den ersten Saisonsieg und landete den erhofften Befreiungsschlag. Zum Matchwinner avancierte Kapitän Demirovic, der beide Augsburger Treffer erzielte. Das nächste Spiel bestreitet der FC Augsburg beim SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN).

Mainz trifft gegen den FCA früh – und legt beinahe noch nach

Maaßen hatte Veränderungen angekündigt und tauschte sein Personal auf vier Positionen. Für Bauer, Dorsch, Pedersen und Beljo rückten Gouweleeuw, Iago, Engels und Tietz in die Startelf. Im bisherigen Saisonverlauf hatten die Mannschaften durchschnittlich drei Treffer pro Spiel kassiert. Warum, das zeigten sie in den ersten Minuten. Konsequentes Verteidigen zählte nicht zu ihren Stärken, entsprechen fielen früh zwei Treffer. Zunächst schockte Ajorque die Augsburger und deren Anhang. Da Costa flankte unbedrängt, der Franzose köpfte ebenso ungehindert den Ball aufs Tor. FCA-Torwart Dahmen hatte die Finger noch an der Kugel, konnte das 0:1 aber nicht verhindern (6.).

Wenig später lag der Ball erneut im Augsburger Tor. In der Entstehung des Treffers stand der vermeintliche Torschütze Bell jedoch um einige Zentimeter im Abseits. Eine Entscheidung von Videoassisten Schlager, die Schiedsrichter Fritz auf dem Platz umsetzte (13.). Statt einen zweiten Treffer verkraften zu müssen, stellte der FCA die Partie wieder auf Anfang. Die Mainzer bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone geklärt und Demirovic rammte den Ball mit dem Schienbein zum 1:1 ins Tor (15.).

FCA-Kapitän Demirovic wird zum Matchwinner

Nach aufregenden 20 Minuten waren weniger die Strafräume im Mittelpunkt, sondern der Raum dazwischen. Lange Schläge sowie Zweikämpfe in der Luft und am Boden bestimmten das Geschehen, spielerische Lösungen präsentierten weder die einen noch die anderen. Nach wenigen Stationen wechselte der Ballbesitz. Die Partie war umkämpft, aber niveauarm. Zumindest konnten sich die Augsburger auf ihre Effektivität verlassen. Nach einem weiten Einwurf von Mbabu köpfte der aufgerückte Pfeiffer den Ball zunächst als Bogenlampe in die Luft, den zweiten Versuch an die Fünfmeterkante. Dort flog Demirovic heran und drückte die Kugel zum 2:1 über die Linie (45.). Die Führung hatte sich nicht angedeutet, entließ den FCA allerdings mit einem umso schöneren Gefühl in die Pause.

An der Statik des Spiels änderte sich nach Wiederbeginn wenig. Weiterhin lebte die Partie von ihrer Intensität, ohne auch nur ansatzweise spielerischen Glanz zu erzeugen. Dann jedoch leistete sich Engels einen üblen Tritt, der den FCA schwächen sollte. Mit hohem Tempo rauschte er in den Mainzer Barkok, traf diesen an Schienbein und Knöchel. Zunächst zeigte Schiedsrichter Fritz die Gelbe Karte, korrigierte sich allerdings - eine vertretbare Entscheidung. Maaßen reagierte, nahm Offensivspieler Vargas für den defensiven Mittelfeldspieler Breithaupt vom Feld (62.).

Eine halbe Stunde musste der FCA nun für seinen ersten Saisonsieg kämpfen. Der Mainzer Druck nahm zu, nach einer Unsicherheit von Torhüter Dahmen klärte Gouweleeuw auf der Torlinie (68.). Die Mainzer rannten an, ihnen fehlten jedoch die Mittel, den Augsburger Riegel zu knacken. Torchancen der Gäste blieben selten, doch die Gefahr eines späten Gegentreffers blieb bestehen. Bange Momente und eine siebenminütige Nachspielzeit überstanden die Augsburger allerdings und erkämpften den ersten Saisonsieg.

Der Mainzer Anthony Caci (links) und Augsburgs Kevin Mbabu kämpfen um den Ball. Foto: Peter Fastl, dpa

Augsburg Dahmen - Pfeiffer (72. Bauer), Gouweleeuw, Uduokhai - Mbabu, Engels, Rexhbecaj (88. Dorsch), Iago - Vargas (65. Breithaupt), Tietz (65. Michel), Demirovic (88. Beljo)

Mainz Zentner - Bell (69. van den Berg), Kohr, Fernandes - Caci, Barreiro (80. Richter), Krauß (70. Gruda), da Costa (42. Barkok) - Onisiwo (80. El Ghazi), Lee - Ajorque

Tore 0:1 Ajorque (6.), 1:1 Demirovic (15.), 2:1 Demirovic (45.) Rote Karte Engels (62./Grobes Foulspiel/FCA) Schiedsrichter Fritz (Korb) Zuschauer 27.310