FC Augsburg

18:00 Uhr

FCA-Trainer Enrico Maaßen will sein Team vor dem Spiel gegen Mainz reizen

Plus Vor dem Spiel gegen Mainz kündigt FCA-Trainer Maaßen Umstellungen an. Er muss mit seinem Team gegen den Tabellenletzten liefern, um Diskussionen um seine Person abzuwürgen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Eins ist klar, das Heimspiel des FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 ist auch für FCA-Trainer Enrico Maaßen kein normales. Nach dem Rumpelstart in die Saison mit nur zwei Punkten aus den ersten vier Spielen und nach dem vor allem so enttäuschenden Heimauftritt gegen den VfL Bochum (2:2) steht der 39-Jährige mit seiner Mannschaft in der Bringschuld und auch unter besonderer Beobachtung der FCA-Verantwortlichen. Sollte auch gegen den derzeit Tabellenletzten kein Sieg gelingen, wird die Luft für den Trainer wohl langsam dünn.

0:3 gegen RB Leipzig schon am Sonntag aufgearbeitet

Deshalb hat Maaßen die wöchentliche Routine nach der 0:2-Niederlage in Leipzig aufgebrochen. „Wir haben das alte Spiel schon in der alten Woche aufgearbeitet. In der Regel lassen wir die Emotionen raus und machen es am ersten Trainingstag.“ Diesmal fand die Teambesprechung schon am Sonntag statt. „Wir haben gesagt, wir arbeiten das ab, um dann die Frische im Kopf und den Fokus nur auf Mainz zu haben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen