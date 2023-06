FCA-Stürmer Demirovic: Auf den OP-Tisch statt zur EM-Qualifikation

Stürmer Ermedin Demirovic vom FC Augsburg musste am Außenmeniskus operiert werden. Damit verpasst er die EM-Qualifikationsspiele mit Bosnien-Herzegowina.

Eigentlich hätte sich Ermedin Demirovic nach einem Kurzurlaub in diesen Tagen mit der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina auf die EM-Qualifikationsspiele in Portugal (17. Juni, 20.45 Uhr) und gegen Luxemburg (20. Juni, 20.45 Uhr) vorbereiten sollen. Doch daraus wird nichts. Nach Informationen unserer Redaktion musste sich der Stürmer des FC Augsburg in dieser Woche einer Operation am Außenmeniskus unterziehen.

Damit wird der 25-Jährige den Trainingsstart am 3. Juli mit teaminternen Tests verpassen. Die Operation ist aber gut verlaufen, Demirovic absolviert schon ein Rehaprogramm. Wenn alles gut läuft, wird er ins Vorbereitungstrainingslager Mitte Juli mitfahren können. Der FCA bereitet sich diesmal vom 15. Juli bis 23. Juli in Österreich, in Schladming in der Steiermark, vor.

Ermedin Demirovic vor Mergim Berisha bester FCA-Scorer

Demirovic hatte schon in der Endphase der Saison Beschwerden und entschied sich jetzt in Absprache mit dem Verein und den Ärzten für eine sofortige Operation. Der gebürtige Hamburger kam zu Beginn der Saison im Tausch mit Michael Gregoritsch ablösefrei vom SC Freiburg zum FCA, sein Vertrag ist bis 30. Juni 2026 terminiert. Er zählte zu den positiven Überraschungen in dieser Saison, war sogar vor Mergim Berisha mit acht Toren und sechs Assists in 30 Spielen der teambeste Scorer. Er verpasste die vier Partien wegen einer Gelbsperre und einer Roten Karte gegen Schalke 04, die drei Spiele Sperre nach sich zog.

Ruben Vargas und Tomas Koubek bei der EM-Qualifikation

Neben Demirovic erhielten noch zwei andere FCA-Spieler Einladungen zu den jeweiligen A-Nationalmannschaften. Ruben Vargas spielt mit der Schweiz in der EM-Qualifikation gegen Andorra (16. Juni, 20.45 Uhr) und Rumänien (19. Juni, 20.45 Uhr). Tomas Koubek reist mit Tschechien zunächst zum EM-Qualifikationsspiel auf die Färöer-Inseln (17. Juni, 20.45 Uhr), drei Tage später testet man noch in Montenegro (20. Juni, 20.45 Uhr). Die Nominierung hatte sich Koubek mit seinen guten Leistungen im Saisonfinale als Ersatz von Stammtorhüter Rafal Gikiewicz erspielt.

