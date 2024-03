FCA verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Michael Ströll

Die Erfolgsgeschichte zwischen dem FC Augsburg und Geschäftführer Michael Ströll geht weiter. Der Bundesligist hat den Vertrag mit dem 39-Jährigen vorzeitig langfristig verlängert.

Der FC Augsburg hat sich die Dienste seines Geschäftsführers Michael Ströll bis 2029 gesichert. Der Bundesligist gab die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 39-Jährigen um weitere fünf Jahre bekannt. Ströll ist nach dem Rückzug von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter im September 2023 auf die Beraterposition der einzige gesamtverantwortliche Geschäftsführer (CEO) der Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA. In diese Kapitalgesellschaft hat der FCA 2009 seine Profiaktivitäten ausgegliedert.

Michael Ströll begann 2006 als Praktikant beim FCA

Der 39-jährige Sportökonom, der selbst für die 2. Mannschaft des FCA die Schuhe geschnürt hat, begann im Jahr 2006 als Praktikant beim damaligen Zweitligisten. Im Jahr 2013 stieg der gebürtige Oberpfälzer als Prokurist in die Geschäftsleitung auf und wurde 2016 zum kaufmännischen Geschäftsführer bestellt. Seit dem Rückzug von Stefan Reuter im September 2023 trägt Michael Ströll die Gesamtverantwortung beim FCA. „Michael Ströll hat die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre beim FC Augsburg, die eine absolute Erfolgsgeschichte ist, maßgeblich mitverantwortet und geprägt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er mit großem Weitblick immer im Sinne unseres Klubs handelt und ist nicht zuletzt aufgrund seines Werdegangs zu einer Identifikationsfigur geworden“, betont FCA-Präsident Markus Krapf. „Der FC Augsburg ist mittlerweile ein stabiler Bundesligist, der strukturell sehr gut aufgestellt ist und wirtschaftlich kerngesund dasteht. Wir sind sehr glücklich, ihn langfristig hier zu wissen, da er die ideale Besetzung an der Spitze unseres FCA ist.“

18 Jahre beim FC Augsburg: Michael Ströll bleibt noch länger beim Bundesligisten

„Nach knapp 18 Jahren beim FCA kann ich mit Überzeugung sagen, dass mir die weitere Entwicklung unseres Klubs eine Herzensangelegenheit ist“, hebt Michael Ströll hervor. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele strukturelle und strategische Themen aufgebaut und auch im sportlichen Bereich wichtige Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir auf unserem Weg noch lange nicht am Ende sind, und freue mich sehr darauf mit unserem gesamten Team diesen auch in den nächsten Jahren aktiv verantworten zu dürfen.“

Claudio Dopatka wird Prokurist

Darüber hinaus hat der FC Augsburg eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen. Geschäftsleiter Claudio Dopatka, seit 2015 beim FCA tätig und seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung, erhält mit sofortiger Wirkung Prokura.

Claudio Dopatka hat beim FC Augsburg jetzt als Prokurist noch mehr Verantwortung bekommen. Foto: Fc Augsburg

Damit wird der 32-Jährige zeichnungsberechtigt und somit zukünftig Geschäftsführer Michael Ströll in operativen Themen noch stärker unterstützen sowie den FCA auch in rechtlichen Angelegenheiten vertreten.

FC Augsburg hat einen Umsatz von circa 100 Millionen Euro im Jahr

Als Michael Ströll 2006 beim FC Augsburg begonnen hatte, gab es keine Arena, keine bundesligataugliche Geschäftsstelle, die Infrastruktur wurde durch ihn maßgeblich aus dem Nichts nachhaltig aufgebaut. Heute liegt der Umsatz bei etwa 100 Millionen Euro, das Eigenkapital bei circa 50 Millionen Euro. Die Immobilienwerte, die der FCA besitzt haben einen Wert von rund 120 Millionen Euro und der Bundesligist hat 80 festangestellte Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle.