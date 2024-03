28-minütiger Wahnsinn: Der FCA gewinnt in Darmstadt 6:0

Das Auswärtsspiel des FC Augsburg beim SV Darmstadt 98 wird in der Historie des Vereins einen Platz finden. Für einen Rekord sorgt unter anderem Kapitän Demirovic.

Wegweisend war das Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. Bot sich dem FC Augsburg doch die Gelegenheit, seine Ambitionen mit Leben zu füllen. Mittelfristig möchte sich der Fußball-Bundesligist unter den besten zehn Teams der Liga etablieren, Erfolge gegen Mannschaften aus den Niederungen der Liga scheinen da unabdingbar. Und die Spieler des FCA haben diese Haltung anscheinend verinnerlicht. In unglaublichen 29 Minuten erzielten sie fünf Treffer und siegten letztlich beeindruckend 6:0 (5:0). Durch den höchsten Auswärtssieg ihrer Bundesligahistorie festigten die Augsburger ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Dass Thorup seine Startformation verändern würde, hatte er angekündigt. Für Aushilfskraft Maximilian Bauer kehrte Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw nach seiner Gelbsperre zurück. Mit einem Einsatz vom Anpfiff weg wurde Arne Maier für seine ansteigende Form, seinen Trainingsfleiß und seinen jüngsten "Gamechanger"-Auftritt in Freiburg belohnt. Der 25-Jährige erlebte eine Premiere: Erstmals stand er in dieser Saison in der Anfangself. Für ihn musste Elvis Rexhbecaj weichen.

FC Augsburg führt nach 28 Minuten mit 5:0 beim SV Darmstadt 98

Vor der Partie hatte Phillip Tietz im Mittelpunkt gestanden, der eine emotionale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte feierte. Im Spiel sollte es gleich mit reichlich Gefühlen weitergehen. Darmstadts Rechtsverteidiger Jannik Müller vernachlässigte eherne Gesetze des Fußballs - kein Querpass am eigenen Strafraum - und spielte Tietz den Ball in den Fuß. Der FCA-Stürmer schob mühelos zum 1:0 ein (2.) und hob geradezu entschuldigend seine Hände, statt zu jubeln. Im Bewusstsein, dass nur Siege weiterhelfen, wirkten die Spieler des Tabellenletzten Darmstadt wie gelähmt. Nach dem nächsten Katastrophen-Fauxpas hätte Tietz das 2:0 folgen lassen müssen, schob den Ball aber zu lässig neben den linken Pfosten (3.).

Wirklich weh tat das dem FCA nicht, denn es folgten geschichtsträchtige Minuten, die keiner vergessen wird, der im Stadion am Böllenfalltor dabei war. Zwischen der 12. und der 29. Minute sollten die Augsburger weitere vier Treffer erzielen und so den Grundstein für den bislang höchsten Bundesligasieg legen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Ruben Vargas den Ball in den Lauf von Fredrik Jensen, der Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen überwand und zum 2:0 traf (12.). Danach leistete sich Darmstadts Klaus Gjasula einen grausigen Rückpass, den Ermedin Demirovic zum 3:0 und seinem 13. Saisontor nutzte (20.).

Gnadenlos agierten die Augsburger, hilflos und orientierungslos die Darmstädter. Vargas freute sich nicht nur über reichlich Freiräume, er nutzte diese zum 4:0, indem er den Ball oben links in den Knick schickte (25.). Als Demirovic nach Vorlage von Jensen zum 5:0 und damit zum 14. Mal traf (29.), stellte er einen neuen Rekord auf. Öfter hat noch kein FCA-Spieler in einer Bundesligasaison getroffen. Darmstadts Publikum, das mit hohen Erwartungen ins Stadion gekommen war, pfiff und jubelte höhnisch, als Andreas Müller versuchte, Augsburgs Torhüter Finn Dahmen aus großer Distanz den Ball in die Arme schoss.

Die Augsburger hatten nach der Pause nicht nur weiter auf dem Feld die Oberhand, sondern auch auf den Rängen. Darmstadts aktive Fanszene packte die Fahnen sein und stelle die bis dahin lautstarke Unterstützung ein. Die unterirdische Vorstellung ihrer Mannschaft hatte sie tief getroffen. Und auf dem Platz? Dort war der FCA in den Verwaltungsmodus übergegangen. Blieb spielbestimmend, drängte aber nicht mit Vehemenz auf weitere Treffer. Die Augsburger wussten, sie würden dieses Spiel gewinnen, die Darmstädter, sie würden dieses Spiel verlieren.

Thorup konnte es sich leisten, Stammkräfte frühzeitig vom Feld zu holen. Jensen war in der Pause schon in der Kabine geblieben, es folgte die Auswechslungen von Kristijan Jakic, Maier und sogar von Kapitän Demirovic sowie Gouweleeuw. Den Schlusspunkt des torreichen Nachmittags setzte Tietz, der mit dem Scheibenschießen auch begonnen hatte. Nach einem langen Pass von Engels setzte er den Ball unten rechts ins lange Eck zum 6:0-Endstand.

Der FCA hat sein erstes wegweisendes Spiel bestritten, souverän gemeistert und Rekorde aufgestellt, nun kann er im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) eine weitere Bestmarke aufstellen. Dreimal in Folge hat er in dieser Saison bislang nicht gewonnen.

Darmstadt Schuhen - J. Müller (27. Zimmermann), Franjic, Maglica, Karic - Gjasula (27. Holtmann), Holland (41. A. Müller)- Sharke, Justvan - Polter (74. Torsiello), Pfeiffer (74. Vilhelmsson)

Augsburg Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw (74. Bauer), Uduokhai, Iago - Jakic (60. Dorsch) - Jensen (46. Engels), Maier (60. Pep Biel) - Vargas - Demirovic (71. Beljo), Tietz

Tore 0:1 Tietz (2.), 0:2 Jensen (12.), 0:3 Demirovic (20.), 0:4 Vargas (25.), 0:5 Demirovic (29.), 0:6 Tietz (84.) Schiedsrichter Zwayer (Berlin) Zuschauer 17.810 (ausv.)