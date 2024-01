Voting: Kapitän Ermedin Demirovic ist der FCA-Spieler des Jahres

Stürmer Ermedin Demirovic setzt sich bei der Abstimmung klar durch. Sein Vorgänger als Kapitän ist ihm auf den Fersen – und auf den ersten sechs Plätzen sind drei Torhüter.

Die Bilanz von Ermedin Demirovic für das Jahr 2023 dürfte rundherum positiv ausfallen: Beim FC Augsburg wurde der Stürmer im Sommer zum Kapitän ernannt. Der 25-Jährige spielt immer, trifft regelmäßig und krönte die Winterpause auch aus persönlicher Sicht: Im Weihnachtsurlaub in Paris machte er seiner langjährigen Freundin Sandra einen Heiratsantrag. Selbstredend verlief auch dieses Unterfangen erfolgreich. Nun folgte die nächste Ehrung: In einem Online-Voting unserer Redaktion wurde Demirovic zum FCA-Spieler des Jahres 2023 gewählt.

Bei der Abstimmung entfielen 37 Prozent der Stimmen auf den Angreifer, der im Sommer 2022 im Tausch mit Michael Gregoritsch nach Augsburg gekommen war. Auf Rang zwei landete sein Vorgänger als Kapitän: Jeffrey Gouweleeuw. Der Niederländer hat ein wechselhaftes Jahr hinter sich: Im Sommer teilten ihm die Vereinsverantwortlichen noch mit, dass sein 2024 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird und er gehen könne. Mittlerweile ist Gouweleeuw aber wieder regelmäßig in der Startelf und aus der Innenverteidigung nicht wegzudenken.

26 Bilder Abstimmung beendet: Demirovic ist der FCA-Spieler des Jahres 2023 Foto: Ulrich Wagner

Dahmen, Gikiewicz und Koubek landen auf den ersten sechs Plätzen

Platz drei geht an einen Neuzugang: Finn Dahmen erhielt 13 Prozent der Stimmen. Auch der 25-Jährige war nicht immer unumstritten. Der Neuzugang aus Mainz kam nicht gut in die Saison, steigerte sich aber im Lauf der Hinrunde immer mehr. Was dem Schlussmann immer noch fehlt, ist ein Zu-Null-Spiel. Aber dafür gibt es bekanntlich noch 18 Gelegenheiten in der Saison. Ohnehin stehen die Torhüter bei unseren Usern hoch im Kurs: Auf Rang fünf liegt Ex-Keeper Rafal Gikiewicz (acht Prozent), der seit Sommer sein Geld bei Ankaragücü in der Türkei verdient, vor Tomas Koubek (drei Prozent). Rang vier entfällt auf Arne Engels (acht Prozent), der speziell in der vergangenen Rückrunde das Spiel des FCA bereichert hatte.

Auf die Treffsicherheit von Demirovic baut Trainer Jess Thorup auch im neuen Jahr. Schon jetzt kommt der Nationalspieler Bosniens auf acht Tore und fünf Vorlagen und ist damit an 54,2 Prozent der bisherigen FCA-Treffer direkt beteiligt. Ligaweit ist das der zweithöchste Wert. Nur Jonas Wind vom VfL Wolfsburg, der an 65 Prozent der Wölfe-Tore beteiligt war, kommt auf einen noch höheren Wert. Es sind Leistungen, die Begehrlichkeiten wecken. Demirovic betonte zuletzt aber, wie sehr er mit Augsburg verbunden ist: "Ich fühle mich wohl hier. Ich habe Tausende Male gesagt, dass ich mir das doppelt und dreifach überlegen würde, wenn es wirklich einen Interessenten geben würde." Das dürften die FCA-Fans gerne hören.

