Kerzen, Diamanten, Paris: So lief der Heiratsantrag von FCA-Kapitän Demirovic

Für Ermedin Demirovic war es ein besonderes Weihnachten: In der Stadt der Liebe feierte er mit seiner Freundin – und holte sich ein "Ja" fürs Leben ab.

Hinter Ermedin Demirovic liegt das wohl erfolgreichste Jahr seiner Karriere: Beim FC Augsburg wurde er nicht nur unangefochtener Stammspieler in der Bundesliga, sondern führt die Mannschaft seit Sommer auch als Kapitän aufs Feld. Der 25-Jährige zahlt das Vertrauen zurück: Acht Tore und fünf Vorlagen in den ersten 16 Saisonspielen sind für ihn jetzt schon Bestwert. Aber auch abseits des Fußballplatzes läuft es für den Nationalspieler Bosniens wie am Schnürchen: Die Weihnachtsfeiertage verbrachte er mit seiner Freundin Sandra in Paris – und landete einen Volltreffer der besonderen Art. Der FCA-Angreifer hat seiner Herzensdame einen Heiratsantrag gemacht.

"She said YES!", also: "Sie hat JA gesagt", postete er auf Instagram. Das Bild zeigt das künftige Ehepaar Demirovic beim Kuss, im Hintergrund ist eine Szenerie aus brennenden Kerzen zu sehen, samt dem aus übergroßen Buchstaben geformten Schriftzug "Will you marry me?". Ein Heiratsantrag im großen Stil in der Stadt der Liebe – ganz offenbar versteht sich Demirovic nicht nur auf dem Fußballplatz darauf, Vorlagen zu verwerten.

"Sie hat JA gesagt!": FCA-Kapitän Ermedin Demirovic hat in Paris um die Hand seiner Freundin Sandra angehalten. Foto: Demirovic Instagram

Paris ist für Demirovic und seine Freundin ein besonderer Ort

Frankreichs Hauptstadt ist für die beiden seit Jahren ein besonderer Ort: Seit sechs Jahren verbringen sie die Weihnachtsfeiertage in Paris, residiert wurde standesgemäß im Hotel "Four Seasons George V" in der Nähe der Seine. Und dieses Jahr kam neben dem Weihnachtsmann eben auch ein Diamantring ins Hotelzimmer von Demirovic und seiner Sandra. Ein Besuch im Disneyland Paris durfte da natürlich auch nicht fehlen.

Unterwegs sind die beiden nahezu seit dem letzten FCA-Spiel des Jahres, das mit 0:3 beim VfB Stuttgart verloren ging. Zuerst ging es nach Dubai (dorthin verschlug es zum Beispiel auch Niklas Dorsch), dann direkt weiter nach Paris.

Die Pflicht beim FC Augsburg wird Demirovic wieder früh genug rufen: Am Samstag, 13. Januar, steht das Heimspiel gegen den bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen an. Trainingsstart beim FC Augsburg ist aber schon am 2. Januar. Wenn sich die Augsburger Spieler dann wieder zur Vorbereitung treffen, dürfte es wenig Profis geben, die die kurze Winterpause so gewinnbringend genutzt haben wie Kapitän Demirovic.

