Ermedin Demirovic wird für den FCA immer wertvoller

Plus Einmal mehr erzielt FCA-Stürmer Ermedin Demirovic einen bedeutenden Treffer. Welch wichtiger Faktor er für den FC Augsburg ist, zeigt sich unter anderem in seinem gestiegenen Marktwert.

Schon auf dem Rasen hatte Ermedin Demirovic eine klare Meinung vertreten, im Nachgang des 1:1 gegen Borussia Dortmund änderte sich daran nichts. "Für mich ist das kein Foul. Fußball ist ein Kontaktsport", betonte der Angreifer des FC Augsburg. Dem 1:0 von Demirovic war in der 23. Minute ein Zweikampf mit Dortmunds Nico Schlotterbeck vorausgegangen. Beide klammerten kurz im Ringen um den Ball, aber nur der BVB-Verteidiger fiel. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hatte die Szene laufen lassen - und blieb auch nach Studium der Videobilder bei seiner Entscheidung.

Die Dortmunder hatten protestiert, Demirovic hatte dafür allerdings wenig Verständnis. "Klar, gebe ich ihm ein bisschen einen mit, aber das ist dann in dem Moment vielleicht auch clever. Wir schauen beide zum Ball, ich stelle meinen Körper rein." Wenn das ein Foul sei, habe sich der Fußball komplett verändert, meinte der FCA-Stürmer. "Deswegen bin ich sehr glücklich, dass der Schiedsrichter dann den Mut hatte, das so zu entscheiden. Das habe ich ihm auch gesagt."