Neue Folge Viererkette: André Hahn über Didis Prognosen und Ennos Ziele

In unserem Podcast ist diesmal FCA-Profi André Hahn zu Gast – und hat kein Verständnis für die Prognosen von Dietmar Hamann und Felix Magath.

Er gehört mittlerweile fast schon zum Inventar des FC Augsburg: André Hahn. Der 31-jährige Angreifer geht in das verflixte siebte Jahr beim FCA. Warum er immer noch nicht genug vom Verein hat, erklärt er als Gast in unserem FCA-Podcast "Viererkette". Im Gespräch mit Florian Eisele erklärt Hahn auch, was er von den Prognosen von Experten wie Dietmar Hamann oder Felix Magath hält, die Augsburg (mal wieder) als heißen Kandidaten auf den Abstieg werten.

Außerdem spricht Hahn auch darüber, wie er den Abschied von Trainer Markus Weinzierl erlebt hat. Zu Weinzierl hat Hahn ein besonderes Verhältnis: Er war sein erster Bundesliga-Trainer, mit ihm als Vereinstrainer absolvierte er 2014 sogar ein Länderspiel für Deutschland. Kein Wunder, dass er dessen abrupten Rücktritt als "Schock" wertete.

FCA-Spieler André Hahn wünscht sich Neuzugänge

Dennoch ist sich Hahn sicher, dass der FC Augsburg unter dem neuen Coach Enrico Maaßen anders als bisher auftreten wird – auch wenn die Testspiele bislang wenig verheißungsvoll waren: Von sechs Partien in der Vorbereitung wurden nur zwei gewonnen, gegen Schwaben Augsburg und den VfB Eichstätt.

Warum das für Hahn kein Problem ist, warum er sich Neuverpflichtungen wünscht, wie er Ricardo Pepi sieht und wie er seine Zukunft plant (langfristig nämlich nicht in Augsburg) – all das gibt es in der neuen Ausgabe der "Viererkette" zu hören. Viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

