Neue Folge "Viererkette": Unterm Strich übern Strich, aber...

Der FC Augsburg lässt im letzten Saisonspiel fast alles vermissen und hat Glück, dass Hoffenheim gegen Stuttgart punktet. Was nun besser werden muss.

Die gute Nachricht: Der FC Augsburg wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Das ist das Ergebnis nach dem 0:2 in Mönchengladbach. Dazu hat der FCA aber selbst zumindest bei seinem Gastspiel im Rheinland herzlich wenig beigetragen: Von Beginn an ließ die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen fast alles vermissen, lag schon nach drei Minuten zurück. Dass die 0:2-Pleite nicht noch höher ausfiel, lag auch daran, dass Gladbach zuerst beste Chancen vergab und dann einen Gang zurückschaltete.

Weil aber ausgerechnet die bereits geretteten Hoffenheimer dem VfB Stuttgart einen Kampf lieferten und ein 1:1 holten, landete Augsburg letztlich auf Rang 15. Ein Treffer der Stuttgarter hätte bedeutet, dass die Saison für den FC Augsburg in der Relegation weitergeht. Die in der Vorwoche in der Viererkette aufgestellte Frage, ob der FCA nun nach dem Vorbild des 1. FC Nürnberg "ein Depp" ist, muss nun lauten: Der FCA mag ein Depp sein, hat aber auch das nötige Glück. Marco Scheinhof, der das Spiel in Gladbach im Stadion verfolgt hat, und Florian Eisele sprechen über den Schlussakkord der Saison.

FCA-Profi Niklas Dorsch zeigte sich nach Spielende fassungslos

Scheinhof berichtet von der Fassungslosigkeit, die beim FC Augsburg nach Schlusspfiff herrschte – nach Feiern sei niemand zumute gewesen. Auch bei Niklas Dorsch, der die Partie in Gladbach zu einem Spiel mit Final-Charakter erhoben hatte, war die Enttäuschung angesichts der vom Start weg enttäuschenden Leistung groß. Viel Glück habe man gehabt. Und tatsächlich liest sich die Bilanz des FCA in vielerlei Hinsicht wie die eines Absteigers: Die wenigsten Torschüsse, sehr wenig Ballbesitz, kaum klare Tormöglichkeiten. Zudem eine Auswärtsbilanz, die ernüchternd ist.

Wenn es etwas Positives aus diesem Saisonfinale gibt, dann das: Dass etwas getan werden muss, ist angesichts dieses äußerst glücklichen Klassenerhalts so offensichtlich, dass es keine Diskussionen geben kann. Die Defensive muss gestärkt werden, die Mentalität der Mannschaft muss sich verbessern, vor allem gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf muss man sich besser präsentieren als in dieser Spielzeit, wo man gegen Bochum und Hertha alle vier Spiele verlor, gegen Stuttgart nur einen Punkt holte. Trainer Maaßen, der seine Qualität ebenso wie viele Spieler schon gezeigt hat, wird den Kader nochmals umbauen dürfen und steht nun mehr als bisher in der Verantwortung.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.