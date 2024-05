Tuchel bestätigt: Er bleibt nicht als Trainer beim FC Bayern

Thomas Tuchel wird den FC Bayern in der kommenden Saison nicht mehr trainieren. Er und der Verein hätten sich nicht einigen können.

Die Trainersuche des FC Bayern München geht weiter. Thomas Tuchel wird den FC Bayern München wie geplant zum Saisonende verlassen. Der Trainer und der Verein hätten keine Einigung für eine weitere Zusammenarbeit gefunden. "Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar", sagte der 50-Jährige am Freitag in München vor seinem letzten Spiel mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister an diesem Samstag bei der TSG Hoffenheim.

Tuchel verlässt FC Bayern: "Keine Einigung gefunden"

Bereits Ende Februar war die Trennung vereinbart worden. "In der letzten Woche gab es erst die theoretische Möglichkeit, eine 180-Grad-Wende zu machen. Die Initiative kam vom Club", erklärte Thomas Tuchel. Es habe nochmal Gespräche gegeben, "aber wir haben keine Einigung gefunden für eine weitere Zusammenarbeit." Über die Beweggründe wollte Tuchel nicht sprechen. "Das bleibt hinter verschlossenen Türen", sagte er. Leicht sei dem 50-Jährigen die Entscheidung nicht gefallen. "Die Mannschaft, der Staff und das Feedback nach Real Madrid waren die Basis dafür, nochmal über eine 180-Grad-Wendung nachzudenken."

Sein Verbleib hatte sich zuletzt angedeutet, nachdem die Trainerkandidaten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick reihenweise abgesagt hatten. Auch Kontaktaufnahmen bei anderen Trainern wie dem früheren Wolfsburger und Frankfurter Oliver Glasner blieben erfolglos. Bei den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund wurde Tuchel dann doch wieder zu einer denkbaren Option.

Tuchel verlässt FC Bayern nach titelloser Saison

Der 50-Jährige hatte im März 2023 die Nachfolge von Nagelsmann angetreten. Die Münchner schieden in der Saison 2022/23 im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen den späteren Gewinner Manchester City aus, wurden am Ende aber immerhin deutscher Meister. In der aktuellen Saison bleiben die Münchner titellos. In der Champions League scheiterten sie im Halbfinale an Real Madrid, deutscher Meister ist Bayer Leverkusen und im DFB-Pokalfinale stehen Leverkusen und der 1. FC Kaiserslautern. (mit dpa)