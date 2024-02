Medienberichte: FC Bayern trennt sich im Sommer von Tuchel

Nach dieser Saison soll Schluss sein für Thomas Tuchel beim FC Bayern. Laut einem Medienbericht hat der Verein beschlossen, die Zusammenarbeit mit seinem Trainer zu beenden.

Der FC Bayern München trennt sich offenbar von seinem Trainer Thomas Tuchel, allerdings erst nach der Saison. Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichtet, hätte der Verein nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen beschlossen, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. Der FC Bayern soll seine Entscheidung zeitnah offiziell verkünden, heißt es in den Berichten. Der Vertrag des 50-jährigen Krumbachers läuft eigentlich noch bis zum 30. Juni 2025.

Aktuell steckt der deutsche Rekordmeister nach drei Niederlagen in Folge in der Krise. In der Bundesliga verlor der FC Bayern zuletzt gegen den VfL Bochum und Bayer Leverkusen und liegt aktuell acht Punkte hinter der Werkself. Auch in der Champions League mussten die Münchner zuletzt eine Niederlage bei Lazio Rom einstecken und nun um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

Lesen Sie dazu auch