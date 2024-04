Neue Folge Viererkette: Thorups Kniff gegen Köln und die gefühlte Niederlage

Gegen Köln reißt die Siegesserie des FC Augsburg. Trainer Jess Thorup überrascht mit der Startaufstellung - und ein Spieler wird immer wichtiger für den FCA.

Vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln lautete die Frage für den FC Augsburg: Wer soll den gelbgesperrten Topscorer Ermedin Demirovic ersetzen? In der Verlosung waren Dion Beljo, Sven Michel oder Pep Biel - am Ende wurde es keiner von den dreien. Stattdessen rückte Elvis Rexhbecaj in die erste Elf und Ruben Vargas lief in vorderster Spitze für den FCA auf. Ob Trainer Jess Thorup angesichts des Spielverlaufs nochmals so entschieden hätte? Am Ende stand ein 1:1 gegen den Effzeh zu Buche - nur ein 1:1. Über den Verlauf der Partie, die Entscheidungen hinter den Kulissen des FC Augsburg und einen Spieler, der immer wichtiger wird für den FCA, sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele.

Tatsächlich empfanden alle Spieler und Verantwortliche das Unentschieden gegen Köln als gefühlte Niederlage - nach vier Siegen in Folge hätte ein weiterer Dreier einen neuen FCA-Bundesligarekord dargestellt. Die Chancen für einen Sieg waren aber da - ob ein spielberechtigter Demirovic diese genutzt hätte? Wahrscheinlich. Aber bei allen Gelegenheiten war Stürmer Phiillip Tietz anzumerken, dass ihm ein zweiter Stoßstürmer gut getan hätte - einer wie Beljo? Der Kroate machte zwar nicht sein bestes Spiel, hatte aber nach seiner Einwechslung die große Chance zum 2:1.

Kevin Mbabu wird immer wichtiger für den FC Augsburg

Ein anderer Spieler wird für den FC Augsburg hingegen immer wichtiger: Kevin Mbabu zeigte auf der rechten Außenbahn einmal mehr seine Klasse, war am Führungstreffer mit einem seiner weiten Einwürfe beteiligt und vor allem in der zweiten Halbzeit fast an jeder Offensivaktion des FCA beteiligt. Wie die Chancen dafür stehen, dass der Schweizer auch in der kommenden Saison beim FC Augsburg spielt - auch darum geht es in der aktuellen Ausgabe der Viererkette. Themen sind außerdem: Die Entwicklungen innerhalb des Vereins mit der Vertragsverlängerung von Geschäftsführer Michael Ströll, der neuen Position von Christoph Janker und dem neuen Chefscout Babacar Wane. Viel Spaß beim Hören!

