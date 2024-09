FCA-Trainer Thorup: „Müssen Reaktion von der Mannschaft sehen“

Einen Punkt hat der FC Augsburg in den ersten beiden Spielen gegen Werder Bremen (2:2) und den 1. FC Heidenheim (0:4) geholt, im Heimspiel gegen Aufsteiger FC St. Pauli (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) strebt der Klub den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Trainer Jess Thorup hat am Donnerstag seinen Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2026 verlängert. Dieser Akt war auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ebenso ein Thema wie der Kader, der Gegner und eine mögliche taktische Umstellung. Das sagte Thorup...

...zur Länderspielpause und dem Fehlen von zwölf Nationalspielern:

Heute war tatsächlich der erste Tag, an dem wir alle zusammen auf dem Platz stehen konnten. Wir haben die vergangenen Tage genutzt, um uns intensiv auf St. Pauli vorzubereiten. Wir werden in den nächsten Wochen vor allem daran arbeiten, als Team zusammenzuwachsen.

zur Vertragsverlängerung bis Sommer 2026:

Wir hatten über einen längeren Zeitraum viele gute Gespräche. Ich fühle mich sehr wohl hier in Augsburg, das habe ich von Anfang an gesagt. Der Verein und ich sind sehr ambitioniert und haben viele Ziele, die wir zusammen erreichen wollen. Ich bin froh, dass wir dieses Thema abgehakt haben und der Fokus jetzt allein auf dem nächsten Spiel liegt. Für mich war der Zeitpunkt nicht so wichtig. Wir waren uns von Anfang an über fast alles einig, jetzt war alles abgeklärt und wir konnten das offiziell machen. Ich bin sehr glücklich und habe das Gefühl, ich kann dem Verein helfen, die nächsten Ziele zu erreichen. Ich habe zur Stadt und zu den Fans eine Beziehung aufgebaut.

...zur Zusammenarbeit mit Sportdirektor Marinko Jurendic und Sportgeschäftsführer Michael Ströll:

Für mich sind Marinko Jurendic und Michael Ströll die wichtigsten Ansprechpartner im Verein. Wir müssen ganz eng zusammenarbeiten. Ich hatte bereits im ersten Gespräch ein sehr gutes Bauchgefühl und habe zu meinem Berater gesagt: Wenn das möglich ist, gehe ich nach Augsburg. Menschlich fühle ich mich sehr wohl, wir sind alle drei sehr ambitioniert und wollen in die gleiche Richtung gehen. Das gibt mir als Cheftrainer ein gutes Gefühl.

...zum Verbleib von Ruben Vargas:

Ich habe heute zur Mannschaft gesagt: Das Transferfenster ist zu, jetzt sind wir die nächsten drei, vier Monate zusammen. Ruben hat sich entschieden, hierzubleiben. Sein Fokus liegt jetzt darauf, Augsburg zu helfen. Darüber bin ich froh. Ruben ist ein Spieler mit vielen Fähigkeiten. Es freut mich, dass er bei uns bleibt.

...zum aktuellen Platz 15 in der Tabelle:

Ich schaue nicht auf die Tabelle, sondern auf die Leistung. Ich war in Heidenheim nicht zufrieden, wir haben 0:4 verloren, jetzt müssen wir eine Reaktion von der Mannschaft sehen. Für mich waren das schwierige Tage. Das Problem war, dass zwei Stunden nach dem Spiel alle Nationalspieler unterwegs waren. Wir mussten fast bis heute warten, um über das Spiel zu sprechen. Das hat mir weh getan. Wir haben heute ein längeres Gespräch mit der Mannschaft gehabt, wo es jetzt hingehen soll. Ich hoffe, das sieht man am Sonntag.

...zum Kader gegen St. Pauli:

Einige sind mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Steve Monié hat jetzt zweimal 90 Minuten für Benin gespielt, ein Tor erzielt und kommt mit viel Selbstvertrauen zurück. Er ist bereit, das ist klar. Marius Wolf hat gegen Ulm 80 Minuten gespielt und ist körperlich bereit für einen Startelfeinsatz. Finn Dahmen hat immer mehr mittrainiert und spielt heute in der U23. Er braucht die Spielminuten. Robert Gumny kommt immer näher an das komplette Mannschaftstraining heran.

...zu Gegner St. Pauli:

Sie haben versucht, ihr Spiel aus der vergangenen Saison fortzusetzen. Sie sind stark am Ball, haben gute Spiele gegen Heidenheim und Union Berlin gezeigt, aber keine Punkte geholt. Mein Fokus liegt bei uns. Was müssen wir verbessern, um die Leistung zu steigern und Punkte zu holen. Für mich ist jedes Spiel wichtig. Ich schaue nicht auf die Tabelle oder gegen wen wir spielen. Drei Punkte zu holen, ist für mich das Wichtigste. Wir müssen alles tun, das Spiel auf unsere Seite zu drehen und das Spiel zu gewinnen.

....zur Taktik:

Die Dreierkette in der Abwehr hat gegen Ulm (4:1) gut funktioniert. Ob das im Spiel gegen St. Pauli eine Möglichkeit ist, werde ich nicht verraten. Aber flexibel zu sein, ist für jede Mannschaft wichtig.