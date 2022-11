WM 2022: Ecuador im Check – Kader, WM-Historie und Chancen bei der WM in Katar

Ecuador hat bei der WM 2022 das Eröffnungsspiel bestritten. Doch was ist von der Mannschaft zu erwarten? Kader, Historie und Fakten im Überblick.

Ecuador wurde bei der WM 2022 eine besondere Ehre zuteil: Die Südamerikaner haben das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar absolviert. Bei großen Turnieren weit weg von der Heimat, in der sie in der Hauptstadt Quito ihre Heimspiele auf über 3000 Metern Höhe austragen, sind die Ecuadorianer normalerweise krasse Außenseiter. In Katar, wo sie in einem der tiefstgelegenen Ländern der Welt spielen, könnte allerdings das Erreichen der K.-o.-Runde möglich sein. Ecuador im Check.

Ecuador: WM-Kader 2022 und Prognose

Wer bei den qualifizierten Mannschaften für die WM 2022 an Südamerika denkt, der wird wohl Brasilien, Argentinien und Uruguay im Kopf haben. Doch auch Ecuador gehört zu den südamerikanischen Mannschaften, die sich zuletzt immer wieder für die WM-Endrunde qualifizieren konnten. Unter Trainer Gustavo Alfaro zeigt sich die Mannschaft stabil und mit dem WM-Kader hat Ecuador durchaus das Zeug dazu, eines der Teams zu sein, welches in der Wüste überrascht. Mit dabei sind auch zwei Bundesliga-Legionäre. Der Augsburger Carlos Gruezo und der Leverkusener Piero Hincapié.

Tor:

Alexander Dominguez (LDU Quito )

(LDU ) Hernán Galíndez (Aucas)

(Aucas) Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Abwehr:

Pervis Estupinán ( Brighton & Hove Albion )

) Ángelo Preciado ( Gent )

( ) Piero Hincapié ( Bayer Leverkusen )

) Xavier Arreaga ( Seattle Sounders )

) Diego Palacios (Los Angeles FC)

(Los Angeles FC) Jackson Porozo ( Troyes )

( ) Robert Arboleda ( Sao Paulo )

( ) Félix Torres ( Santos Laguna )

( ) William Pacho (Royal Antwerpen )

Mittelfeld:

Moisés Caicedo ( Brighton & Hove Albion )

( ) José Cifuentes (Los Angeles FC)

(Los Angeles FC) Alan Franco (Talleres)

(Talleres) Jhegson Méndez (Los Angeles FC)

Carlos Gruezo ( FC Augsburg )

( ) Gonzalo Plata (Real Valladolid )

(Real ) Ángel Mena (Leon)

Ayrton Preciado ( Santos Laguna )

( ) Romario Ibarra (Pachuca)

Jeremy Sarmiento ( Brighton & Hove Albion )

Sturm:

Enner Valencia ( Fenerbahce )

( ) Michael Estrada ( Cruz Azul )

( ) Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys)

Kevin Rodríguez ( Imbabura SC )

WM 2022: Ecuador-Trainer Alfaro – ein Argentinier mit ganz viel Erfahrung

In seiner aktiven Karriere spielte Gustavo Alfaro für nur einen Klub, er blieb Atlético de Rafaela, dem Verein aus seiner Geburtsstadt, immer treu. Direkt nach seinem Karriereende 1992 übernahm er dann das Traineramt des Teams, das wegen der Bedeutung der Milchwirtschaft in Rafaela auch "La Crema" genannt wird. In der Folge machte sich der ehemalige Mittelfeldspieler auch als Coach von Top-Klubs in Argentinien einen Namen. 2009 verließ er sein Heimatland dann, um Al-Ahli in Saudi-Arabien zu trainieren. Ein Jahr später kam er zurück. Nachdem er zuletzt Boca Juniors gecoacht hatte, wurde er 2020 Nationaltrainer von Ecuador. Der 60-Jährige kann nun als Trainer einer Nationalmannschaft seine ganze Erfahrung ausspielen.

Ecuador: WM-Trikot 2022

Die WM-Trikots von Ausrüster Marathon sind recht klassisch gehalten. Das Heim-Trikot ist traditionell gelb, zudem gibt es eine blaue und eine weiße Variante.

Die WM-Trikots von Ecuador. Foto: Marathon

WM 2022: Ecuador-Gruppe im Überblick

La Tri (die Dreifarbigen) wurden in die Gruppe des Gastgebers gelost. In dieser scheint ein Weiterkommen auch für den Außenseiter möglich.

Gruppe A:

Katar

Niederlande

Senegal

Ecuador

Nationalmannschaft von Ecuador bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Ecuador

Im Jahr 2002 nahm die ecuadorianische Nationalmannschaft zum ersten Mal bei einer WM teil. In der Folge gelang die Qualifikation noch drei weitere Male. Höhepunkt war 2006 in Deutschland das Erreichen des Achtelfinals.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen

1934 Italien nicht teilgenommen

1938 Frankreich nicht teilgenommen

1950 Brasilien nicht teilgenommen

1954 Schweiz nicht teilgenommen

1958 Schweden nicht teilgenommen

1962 Chile nicht qualifiziert

1966 England nicht qualifiziert

1970 Mexiko nicht qualifiziert

1974 Deutschland nicht qualifiziert

1978 Argentinien nicht qualifiziert

1982 Spanien nicht qualifiziert

1986 Mexiko nicht qualifiziert

1990 Italien nicht qualifiziert

1994 USA nicht qualifiziert

1998 Frankreich nicht qualifiziert

2002 Südkorea / Japan Vorrunde Hernán Darío Gómez 2006 Deutschland Achtelfinale Luis Fernando Suárez 2010 Südafrika nicht qualifiziert

2014 Brasilien Vorrunde Reinaldo Rueda 2018 Russland nicht qualifiziert

2022 Katar qualifiziert Gustavo Alfaro

WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um Ecuador

Größter Erfolg: WM-Achtelfinale 2006

WM-Teilnahmen: 4 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Gustavo Alfaro (seit 2020)

(seit 2020) Rekordspieler: Iván Hurtado (168 Länderspiele)

(168 Länderspiele) Rekordtorschütze: Enner Valencia (35 Tore)

(35 Tore) Starspieler: Moisés Caicedo (Brighton & Hove)

(Brighton & Hove) Wertvollster Spieler: Moisés Caicedo (38 Millionen Euro)

(38 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 150 Millionen Euro

Weltrangliste: 44. Platz

Höchster Sieg: 6:0 gegen Peru (1975)

Höchste Niederlage: 0:12 gegen Argentinien (1942)

(1942) Spitzname: La Tri

