Kicklingen

14:55 Uhr

Kicklinger diskutieren über Sinn der Grundschul-Erweiterung

Die Grundschule in Kicklingen wird erweitert und saniert. Die Kosten liegen, die Preissteigerungen eingerechnet, bei voraussichtlich vier Millionen Euro. In der Bürgerversammlung gab es eine Debatte über den Sinn der Investition.

Plus Die Themen Umgehung und Wasserschutzgebiet kommen in der Kicklinger Bürgerversammlung ebenfalls zur Sprache. Und auch die Frage nach den Parkgebühren im Dillinger Parkhaus.

Von Berthold Veh

Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Menschen offensichtlich nicht nur Lust auf Party, sondern auch Interesse am Diskutieren. Nach dem fast eineinhalbstündigen Referat des Oberbürgermeisters Frank Kunz in der Kicklinger Bürgerversammlung debattierten die Besucher und Besucherinnen am Dienstagabend noch mehr als eine Stunde über nahezu alle wichtigen Themen im Dillinger Stadtteil. Etwa 80 Kicklinger und Kicklingerinnen - also fast zehn Prozent des aktuell 898 Einwohner zählenden Dorfs - waren gekommen. Und es wären noch mehr geworden, wie Hermann Maier anmerkte, wenn der VdK nicht an diesem Tag einen Ausflug unternommen hätte.

