MAN Energy Solutions

vor 29 Min.

Augsburger MAN-Chef: Wir bauen wieder kräftig Arbeitsplätze auf

Plus Uwe Lauber leitet den Motorenhersteller MAN Energy Solutions. Nach einer Krise hat das Unternehmen auch dank der Energiewende so viele Aufträge wie nie zuvor ergattert.

Von Stefan Stahl

Herr Lauber, der Augsburger Motoren- und Turbinenhersteller MAN Energy Solutions hat harte Zeiten hinter sich. Um wettbewerbsfähiger zu werden, fielen rund 800 der einst 4400 Arbeitsplätze in Augsburg weg. Und die Vorsteuer-Rendite sollte nach der Sanierung von mageren 1,3 auf 9,0 Prozent steigen. Wo steht das Unternehmen heute?

Uwe Lauber: Das Jahr 2023 hat MAN Energy Solutions mit Bravour gemeistert. Wir haben unser Unternehmen deutlich effizienter und zukunftsorientierter aufgestellt. Dazu wurde in Abstimmung mit unserem Eigentümer Volkswagen das Programm Performance 2023 aufgesetzt. Wir haben die Kosten in den Griff bekommen, die mit VW vereinbarten rund 450 Millionen Euro nahezu eingespart und wachsen wieder. Der Abbau von rund 800 Arbeitsplätzen ist vollständig abgeschlossen. Er erfolgte sozialverträglich, also ohne betriebsbedingte Kündigungen. Beschäftigte gingen in Altersteilzeit oder schieden freiwillig aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen