Das Biest "Inflation" ist in Deutschland noch nicht besiegt

Dass die Teuerung in Deutschland zuletzt wieder etwas angestiegen ist, darf die Europäische Zentralbank nicht kalt lassen. Die Inflation ist hartnäckig.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel war etwas zu optimistisch. Anfang dieses Jahres prophezeite er, es sei gelungen, das "gierige Biest" der Inflation zu zähmen. Er verstieg sich sogar zu der Annahme, die Teuerung sei "handzahm" geworden. Doch mit Biestern ist das so eine Sache. Ehe sie schnurren, die Krallen dauerhaft einfahren und brav sind, bedarf es meist längerer pädagogischer Hingabe. So ist die Teuerung in Deutschland zwar auf 2,2 Prozent geschrumpft, während sie Mitte vergangenen Jahres noch bei Werten von gut sechs Prozent verharrte. Doch zuletzt zogen die Preise hierzulande wieder etwas an und lagen 2,4 Prozent über dem Vorjahreswert, was nicht als handzahm durchgehen darf. Schließlich hat sich die Europäische Zentralbank zum Ziel gesetzt, die Inflation mittelfristig bei akzeptablen 2,0 Prozent in Schach zu halten.

Die letzte Meile zur Bekämpfung der Inflation ist die schwerste

Damit dürften die jüngsten Zahlen aus Deutschland die Euro-Währungshüter grübeln lassen, wie stark sie die Zinsen in diesem Jahr senken sollen. Dass sie an der Zinsschraube nach unten drehen, scheint nach den jüngsten Äußerungen von Vertretern der EZB-Spitze unstrittig zu sein. Wenn am 6. Juni die erste leichte Zinssenkung ausbleibt, würden die Spieler an den Finanzmärkten extrem nervös, wurde ein solches Vorgehen doch wiederholt in Aussicht gestellt. Börsianer haben diese und weitere Zinssenkungen längst eingepreist.

Inflation könnte weiter zulegen

Die Gefahr ist indes nicht zu leugnen, dass sich im Euroraum die Inflation von zuletzt 2,4 Prozent weiter Richtung 3,0 Prozent vortastet, schließlich legen die Löhne in Ländern wie Deutschland in wichtigen Branchen kräftig zu, was die Teuerung anheizen kann. Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer liegt richtig: Die letzte Meile zur Bekämpfung der Inflation gilt als die schwerste. Das Biest ist hartnäckig.

