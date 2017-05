2017-05-23 06:30:00.0

Manchester 23 Tote nach Explosion - IS reklamiert Anschlag für sich

Eine Explosion in Manchester reißt am Montagabend Besucher eines Konzerts von Ariana Grande in den Tod. Die Polizei spricht von einem Anschlag. Die Entwicklungen live. Von Daniela Fischer und Sebastian Mayr

Nach einer Explosion in Manchester gibt es mindestens 23 Tote und rund 60 Verletzte.

Der Angriff war nach Angaben der Polizei ein Bombenanschlag. Der Attentäter sei dabei ums Leben gekommen.

Die Opfer besuchten ein Konzert von Ariana Grande. Hier lesen Sie ein kurzes Porträt der US-Sängerin.

lesen Sie ein kurzes Porträt der US-Sängerin. Am Tag danach sind noch viele Fragen offen. Hier finden Sie die Fakten im Überblick.

finden Sie die Fakten im Überblick. Wie Zeugen die Explosion in Manchester erlebten, lesen Sie hier .

23 Tote nach Explosion bei Konzert in Manchester Bei einer Explosion auf einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sind in Manchester mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Paul Ellis, afp

16.00 Uhr: Ist der IS tatsächlich für den Anschlag verantwortlich?

Der IS hat den Anschlag schon früh für sich reklamiert. Doch ist er tatsächlich verantwortlich für die Attacke in Manchester? Das lässt sich bislang nicht eindeutig klären. Die Sprache der Mitteilung, mit der sich der IS über seine üblichen Kanäle im Internet bekannt hat, entspricht früheren Erklärungen. Sie ist gefüllt mit religiösen Floskeln und kann als authentisch angesehen werden. Sogenanntes Täterwissen gibt die Mitteilung aber nicht preis. Alles, was sie aussägt, hätte jeder der Berichterstattung entnehmen können. Die Rede ist lediglich von einem Sprengsatz, der unter "Kreuzfahrern" in einem "Gebäude für schamlose Feiern" platziert worden sei. Weitere Details, die die Täterschaft des IS eindeutig belegen, fehlen.

Der IS nennt den Anschlag Rache und Antwort auf Angriffe gegen Muslime. In Syrien und im Irak steht der IS militärisch massiv unter Druck, Großbritannien unterstützt das von den Vereinigten Staaten geleitete Bündnis gehen die Terrormiliz. Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt: Je mehr der IS militärisch an Boden verliert, desto mehr setzt der IS auf Terror gegen Staaten, die ihn bekämpfen. Damit will er Stärke demonstrieren, um für Anhänger und Sympathisanten attraktiv zu sein.

15.45 Uhr: Angela Merkel betont Verbundenheit zu Großbritannien

Auch nach dem Anschlag in Manchester spielt der Brexit in der Politik eine Rolle. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, dass EU und Großbritannien trotz des Austritts der Briten weiterhin zusammenarbeiten wollen. "Gerade an einem solchen Tag wie heute, an dem wir der Opfer von Manchester gedenken, wird uns das noch einmal deutlich, wie eng wir miteinander verbunden sind", sagte sie bei einer Veranstaltung in Berlin. In einer Stellungnahme, die Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter veröffentlichte, zeigt sich die Kanzlerin bestürzt: "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen." Deutschland stehe an der Seite der Menschen in Großbritannien, gegen die Terroristen solle mit Entschlossenheit vorgegangen werden.

15.30 Uhr: Nach Anschlag: Polizeieinsätze und kontrollierte Explosion

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf das Konzert von Ariana Grande in Manchester hat es am Dienstag weitere Polizeieinsätze in der nordenglischen Stadt gegeben. Diese hätten in den Stadtteilen Whalley Range und Fallowfield stattgefunden, teilten die Beamten mit. Bei einem der Einsätze habe es auch eine "kontrollierte Explosion" gegeben.

15.18 Uhr: Italien erwartet Botschaft der G7 gegen Terrorismus

Italien erwartet nach dem Bombenanschlag in Manchester eine starke Botschaft der G7-Gruppe gegen Terrorismus. Am Freitag und Samstag kommen in Sizilien die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen zu einem Gipfel zusammen. "Wir haben in Taormina die Möglichkeit, gemeinsam zu beteuern, dass die Feigheit derjenigen, die junge Frauen und junge Männer töten, nicht unseren Frieden besiegen wird", sagte Regierungschef Paolo Gentiloni am Dienstag in Rom. Italien hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe inne, die außerdem aus Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Japan besteht.

Am Dienstag sollten italienische Anti-Terror-Einheiten bei einem Treffen im Innenministerium zusammenkommen, um erneut über die Sicherheitslage zu beraten, wie Gentiloni ankündigte. Am Abend wird US-Präsident Donald Trump in Rom erwartet, der am Mittwoch Papst Franziskus und schließend Staatspräsident Sergio Mattarella und schließlich auch Gentiloni treffen wird. Am Freitag und Samstag findet dann der G7-Gipfel unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

15.16 Uhr: Theresa May in Manchester eingetroffen

Die britische Premierministerin Theresa May ist am Dienstagnachmittag in Manchester eingetroffen, um sich nach dem Bombenanschlag ein Bild von der Lage zu verschaffen. Gemeinsam mit der britischen Innenministerin Amber Rudd besuchte May das Hauptquartier der Polizei in Manchester, wie die Fernsehsender BBC und Skynews berichteten.

15.13 Uhr: Pep Guardiolas Frau und Töchter bei Konzert von Ariana Grande

Wie britische und spanische Medien übereinstimmend berichten, soll die Familie von Pep Guardiola vom Anschlag in der Manchester Arena direkt betroffen sein. Den Berichten zufolge waren Guardiolas Ehefrau Christina Serra sowie die beiden Töchter des Trainers von Manchester City bei dem Konzert von Ariana Grande dabei. Guardiolas Familie wurde durch die Explosion, die sich in einem Foyer der Halle kurz nach dem Konzert der US-Sängerin ereignete, nicht verletzt, heißt es.

15.06 Uhr: Große Anteilnahme von Sportlern weltweit

"Was für eine Welt, in der wir leben...": Wie Fußball-Nationalspieler Toni Kroos haben sich zahlreiche andere Profi-Sportler bestürzt über den Anschlag in Manchester gezeigt. "Es ist schwer zu akzeptieren, heutzutage nicht einmal sorgenfrei auf ein Konzert gehen zu können", twitterte Kroos am Dienstag.

Er schicke Gedanken und Gebete an die Menschen in Manchester, teilte Nationalmannschaftskollege Mesut Özil mit. Jérôme Boateng sprach von "schrecklichen Nachrichten" aus der nordenglischen Stadt.

Der frühere Manchester-United- und heutige Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo teilte ein Bild der britischen Flagge mit der Aufschrift "MANCHESTER". "Als Vater und Mensch macht mich das Geschehene wirklich traurig", schrieb David Beckham, der früher auch für Manchester United auflief.

Jamaikas Sprint-Star Usain Bolt sprach sein Mitgefühl an alle Betroffenen aus, Ex-Tennisprofi Boris Becker schrieb "R.I.P." und fragte: "Was können wir tun, um den Familien zu helfen, die gestern Abend in Manchester einen unbeschreiblichen Verlust erlitten haben?" Formel-1-Pilot Jenson Button trauerte über die "vielen jungen, verlorenen Leben".

14.55 Uhr: Britische Muslime verurteilen Anschlag in Manchester

Der Rat der britischen Muslime (MCB) hat den Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester als «schreckliche und kriminelle Tat» verurteilt. «Die Täter sollen in diesem Leben und auch im nächsten das volle Ausmaß der Gerechtigkeit erfahren», sagte Generalsekretär Harun Khan am Dienstag. Bei dem Bombenanschlag auf die Besucher des Konzerts von Popstar Ariana Grande in der nordenglischen Stadt waren am Montagabend mindestens 22 Menschen getötet und knapp 60 verletzt werden.

14.40 Uhr: Achtjährige unter den Todesopfern von Manchester

Unter den Todesopfern des Terroranschlags von Manchester ist ein achtjähriges Mädchen. Das Kind komme aus Layland nordwestlich von Manchester, teilte die dortige Bezirksverwaltung mit. Den Rettungskräften zufolge waren unter den 59 Verletzten, die nach dem Anschlag am Montagabend ins Krankenhaus gebracht wurden, zwölf Kinder und Jugendliche noch keine 16 Jahre alt. Die Opfer hatten ein Konzert des US-Stars Ariana Grande besucht.

14.34 Uhr: Schweigeminute in Cannes

Nach dem Anschlag in Manchester hat das Filmfestival in Cannes zu einer Schweigeminute aufgerufen. Die Kultur, Jugend und die Freude am Feiern seien erneut getroffen worden, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Damit seien auch Freiheit und Toleranz getroffen worden, Werte, an denen das Festival und all jene, die an seiner Umsetzung beteiligt sind, glauben. In der Pressemitteilung riefen die Organisatoren als Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Anschlags von Manchester zu einer Schweigeminute am Dienstag um 15 Uhr auf.

14.25 Uhr: Papst verurteilt Attacke in Manchester

Auch Papst Franziskus hat sich erschüttert über den Terroranschlag in Manchester mit 22 Todesopfern gezeigt. Das Oberhaupt der Katholiken sei tief betrübt gewesen, als er von den Verletzungen und dem tragischen Verlust von Menschenleben durch die "barbarische Attacke" in der nordenglischen Stadt erfahren habe, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans am Dienstag. Der Papst bete für die Angehörigen, Verletzten und Toten, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen unter den Opfern. "Er drückt seine von Herzen kommende Solidarität mit all denen aus, die von diesem sinnlosen Akt der Gewalt betroffen sind."

14.09 Uhr: Merkel und Seehofer sagen Bierzeltauftritt ab

Nach dem Anschlag in Manchester haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer einen gemeinsamen Bierzeltauftritt in München abgesagt. Diese Entscheidung sei "im Angesicht der schrecklichen Ereignisse in Manchester und aus Respekt vor den Opfern" geboten, teilte die CSU am Dienstag mit. Merkel und Seehofer hatten bei dem Wahlkampfauftritt im Stadtteil Trudering Geschlossenheit demonstrieren wollen.

13.53 Uhr: IS reklamiert Anschlag in Manchester für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in Manchester für sich reklamiert. Ein "Soldat" des Islamischen Staates habe eine Bombe in einer "Ansammlung von Kreuzfahrern" platzieren können, meldete der IS am Dienstag. Der Angriff sei eine Rache und eine Antwort auf die Angriffe gegen Muslime. Er diene dazu, "die Ungläubigen" zu terrorisieren.

Chronologie: Terrorismus in Europa 1 von 14 vorherige Seite nächste Seite

London, Paris, Brüssel, Berlin - und nun Manchester. Europäische Metropolen sind in den vergangenen Jahren immer stärker ins Fadenkreuz von Terroristen gerückt. Ein Rückblick:

London, Paris, Brüssel, Berlin - und nun Manchester. Europäische Metropolen sind in den vergangenen Jahren immer stärker ins Fadenkreuz von Terroristen gerückt. Ein Rückblick:

STOCKHOLM - 7. April 2017: Ein gekaperter Lastwagen rast in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Fünf Menschen werden getötet, 15 verletzt. Noch am selben Tag nimmt die Polizei einen 39-jährigen Usbeken unter Terrorverdacht fest.

STOCKHOLM - 7. April 2017: Ein gekaperter Lastwagen rast in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Fünf Menschen werden getötet, 15 verletzt. Noch am selben Tag nimmt die Polizei einen 39-jährigen Usbeken unter Terrorverdacht fest.

LONDON - 22. März 2017: Ein Attentäter steuert ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons und ersticht anschließend einen Polizisten. Von den Opfern auf der Brücke erliegen vier ihren Verletzungen. Sicherheitskräfte erschießen den Täter.

LONDON - 22. März 2017: Ein Attentäter steuert ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons und ersticht anschließend einen Polizisten. Von den Opfern auf der Brücke erliegen vier ihren Verletzungen. Sicherheitskräfte erschießen den Täter.

PARIS - Februar/März 2017: Auf dem Flughafen Orly versucht ein Mann, einer patrouillierenden Soldatin das Gewehr zu entreißen, und wird erschossen. Erst Anfang Februar war nahe dem Louvre-Museum ein Ägypter niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.

PARIS - Februar/März 2017: Auf dem Flughafen Orly versucht ein Mann, einer patrouillierenden Soldatin das Gewehr zu entreißen, und wird erschossen. Erst Anfang Februar war nahe dem Louvre-Museum ein Ägypter niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.

BERLIN - Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten wird die Hauptstadt zum Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen kommen um, als ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage später wird der 24 Jahre alte Tunesier bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

BERLIN - Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten wird die Hauptstadt zum Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen kommen um, als ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage später wird der 24 Jahre alte Tunesier bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

NIZZA - Juli 2016: Ein Attentäter rast mit einem Lastwagen auf der Strandboulevard in eine Menschenmenge. Mindestens 86 Menschen sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für den Anschlag verantwortlich.

NIZZA - Juli 2016: Ein Attentäter rast mit einem Lastwagen auf der Strandboulevard in eine Menschenmenge. Mindestens 86 Menschen sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für den Anschlag verantwortlich.

BRÜSSEL - März 2016: Mit mehreren Bomben töten islamistische Attentäter am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer Metrostation 32 Menschen.

BRÜSSEL - März 2016: Mit mehreren Bomben töten islamistische Attentäter am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer Metrostation 32 Menschen.

ISTANBUL - Januar 2016: Ein Selbstmordattentäter des IS zündet im historischen Zentrum mitten in einer deutschen Reisegruppe eine Bombe und reißt zwölf Deutsche mit in den Tod.

ISTANBUL - Januar 2016: Ein Selbstmordattentäter des IS zündet im historischen Zentrum mitten in einer deutschen Reisegruppe eine Bombe und reißt zwölf Deutsche mit in den Tod.

PARIS - November 2015: Bei einer koordinierten Anschlagsserie am Stade de France, mehreren Restaurants und dem Musikklub «Bataclan» töten IS-Anhänger 130 Menschen, Hunderte werden verletzt.

PARIS - November 2015: Bei einer koordinierten Anschlagsserie am Stade de France, mehreren Restaurants und dem Musikklub «Bataclan» töten IS-Anhänger 130 Menschen, Hunderte werden verletzt.

KOPENHAGEN - Februar 2015: Ein arabischstämmiger 22-Jähriger feuert auf ein Kulturcafé, ein Mann stirbt. Vor einer Synagoge erschießt der Attentäter einen Wachmann, bevor ihn Polizeikugeln tödlich treffen.

KOPENHAGEN - Februar 2015: Ein arabischstämmiger 22-Jähriger feuert auf ein Kulturcafé, ein Mann stirbt. Vor einer Synagoge erschießt der Attentäter einen Wachmann, bevor ihn Polizeikugeln tödlich treffen.

PARIS - Januar 2015: Bei einem Attentat auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» und einen koscheren Supermarkt sterben 17 Menschen. Die beiden Täter kommen später bei einer Polizeiaktion ums Leben. Zu dem Anschlag bekennt sich die Terrororganisation Al-Kaida.

PARIS - Januar 2015: Bei einem Attentat auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» und einen koscheren Supermarkt sterben 17 Menschen. Die beiden Täter kommen später bei einer Polizeiaktion ums Leben. Zu dem Anschlag bekennt sich die Terrororganisation Al-Kaida.

BRÜSSEL - Mai 2014: Im Jüdischen Museum erschießt ein französischer Islamist vier Menschen. Kurz darauf wird er festgenommen. Als selbst ernannter «Gotteskrieger» hatte er zuvor in Syrien gekämpft.

BRÜSSEL - Mai 2014: Im Jüdischen Museum erschießt ein französischer Islamist vier Menschen. Kurz darauf wird er festgenommen. Als selbst ernannter «Gotteskrieger» hatte er zuvor in Syrien gekämpft.

LONDON - Juli 2005: Vier Muslime mit britischem Pass zünden in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen sterben, etwa 700 werden verletzt.

LONDON - Juli 2005: Vier Muslime mit britischem Pass zünden in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen sterben, etwa 700 werden verletzt.

MADRID - März 2004: Bei islamistisch motivierten Bombenanschlägen auf Pendlerzüge sterben in der spanischen Hauptstadt 191 Menschen, rund 1500 werden verletzt. (dpa)

13.33 Uhr: Königin Elizabeth verurteilt "barbarischen" Anschlag

Die britische Königin Elizabeth II. hat den Opfern des Terroranschlags von Manchester ihr Beileid ausgesprochen. Die ganze Nation sei schockiert über die vielen Toten und Verletzten, die nur ein Konzert genossen hatten, hieß es in einer Mitteilung des Palastes vom Dienstag. "Ich möchte meine Bewunderung dafür ausdrücken, wie die Menschen von Manchester mit Menschlichkeit und Mitgefühl auf diese barbarische Tat reagiert haben", sagte die Queen demnach.

12.54 Uhr: 23-Jähriger nach Anschlag in Manchester festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Manchester ist ein 23 Jahre alter Mann festgenommen worden. Das teilte die Polizei der nordenglischen Stadt am Dienstag mit. Eine weitere Festnahme im Einkaufszentrum Arndale habe mutmaßlich nichts mit dem Anschlag vom Montagabend zu tun, schrieben die Ermittler auf Twitter.

12.28 Uhr: Berichte über Evakuierung eines Einkaufszentrums

Das Arndale Shopping Center im Stadtzentrum von Manchester wurde offenbar evakuiert - und kurze Zeit später wieder geöffnet. Das berichten britische Medien übereinstimmend. Die Polizei in Manchester bestätigte, es gebe einen Zwischenfall an dem Einkaufszentrum.

12.19 Uhr: Vor Großbritannien liegen schwierige Tage

Das Bedrohungsszenario bleibe nach dem Anschlag in Manchester gleich. Ein Anschlag sei weiterhin sehr wahrscheinlich, sagte Theresa May. Vor Großbritannien lägen nun schwierige Tage. Das ganze Land halte zu den Menschen in Manchester und gedenke der Toten und Verletzten. "Unsere Werte, unser Lebensstil werden immer gewinnen", so May.

Die Premierministerin kündigte für den Nachmittag eine weitere Krisensitzung ihres Kabinetts mit Sicherheitsberatern an.

12.16 Uhr: Verletzte teils noch in Lebensgefahr

Viele der 59 Verletzten in Manchester sind Theresa May zufolge schwer verletzt und schweben teils noch in Lebensgefahr, darunter Kinder und Jugendliche.

12.10 Uhr: Premierministerin May: Anschlag war Terrorangriff

Der Anschlag in Manchester war ein Terrorangriff. Das sagte Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Dienstag in London.

Die Polizei, so May weiter, kenne wahrscheinlich die Identität des Täters, wolle aber noch keine Details nennen. Zudem werde noch ermittelt, ob er ganz allein handelte oder als Teil eines Netzwerks. Sie sagte, dies sei die schlimmste Attacke, die Manchester je erlebt hat. Es sei eine besonders feige Attacke, weil es gerade junge Menschen traf.

11.58 Uhr: Polizei: 22 Opfer und Täter in Manchester getötet

Bei dem Anschlag in Manchester sind insgesamt mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Der Attentäter tötete mit einem selbstgebauten Sprengsatz 22 Menschen und sich selbst, stellte die Polizei in der nordenglischen Stadt am Dienstag auf Nachfrage klar. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt. Die Behörden behandeln die Tat als Terrorakt.

11.48 Uhr: Auch Erdogan verurteilt Anschlag von Manchester

Wie viele Politiker hat auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den tödlichen Anschlag in Manchester scharf verurteilt. "Als Türkei teilen wir das Leid des englischen Staates und des englischen Volkes", sagte Erdogan am Dienstag in einer Ansprache in Istanbul. "Ich will hier auch anbringen, dass wir im Kampf gegen Terrororganisationen auf der Seite Englands stehen, so wie bei allen anderen Ländern auch."

Die Türkei wird immer wieder zum Ziel schwerer Anschläge vor allem der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

11.33 Uhr: Paris schaltet Eiffelturm-Lichter aus

Als Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Anschlags von Manchester schaltet Paris die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Die Lichter des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt sollten in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht erlöschen, teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit. "Denn indem sie Manchester ins Visier genommen haben, wollten die Terroristen auch unsere gemeinsamen Werte angreifen: unser unerschütterliches Festhalten an Demokratie, Freiheit, Humanismus und Zusammenleben", so Hidalgo.

"Das erinnert uns so sehr an das "Bataclan"", sagte die Bürgermeisterin vor Journalisten. In dem Pariser Konzertsaal hatten Islamisten in der Terrornacht vom 13. November 2015 90 Menschen ermordet. Paris nutzt den jährlich von rund sieben Millionen Menschen besuchten Eiffelturm häufiger, um nach Anschlägen ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Die Terror-Nacht von Paris Paris ist am 13. November 2015 von einer Reihe von Terror-Anschlägen erschüttert worden. 120 Menschen starben, über 200 wurden verletzt. Foto: Ian Langsdon, dpa

11.00 Uhr: Statement von Theresa May erwartet

In Kürze wird die britische Premierministerin Theresa May vor die Kameras treten. Sie hatte zuvor eine Sitzung des Sicherheitskabinetts geleitet. Es wird erwartet, dass sie sich zu den neuesten Erkenntnissen sowie möglichen Folgen äußern wird.

10.54 Uhr: Nach Anschlag verstärkte Polizeipräsenz in London

Nach dem Anschlag in Manchester verstärkt auch die britische Hauptstadt London die Sicherheitsvorkehrungen. Zusätzliche Beamte seien nach dieser "absolut abscheulichen" Attacke im Dienst, teilte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick am Dienstag mit.

Nach dem Anschlag mit über 20 Toten bei einem Ariana-Grande-Konzert in Manchester ist die Popwelt entsetzt. Auf Twitter sprechen viele Stars ihr Bedauern aus.

mit dpa/afp

Liebe Leser, das ist Teil 2 unseres News-Blogs zu dem Anschlag in Manchester. Teil 1 lesen Sie hier.