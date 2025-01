Diese Wirtschaften beleben noch die Dörfer im Aichacher Land

Früher waren sie die Herzstücke eines jeden Dorfes, hier wurde geratscht und gekartelt, gestritten und getrunken: In den Dorfwirtschaften kamen alle zusammen und meistens irgendwann auch auf einen Nenner. Aber: Was einmal war ist nun nicht mehr, die Dorfwirtschaften werden immer weniger. Zu teurer Unterhalt, die Betreiberinnen und Betreiber in Pension, Gründe gibt es einige. Und doch: Ein paar Wirtschaften trotzen dem Zahn der Zeit und dem Aussterben, beleben weiter die Herzen ihrer Dörfer – und gehen zum Teil ganz neue Wege. Wir schauen uns in Form einer Serie im Kreisnorden um, wo das noch der Fall ist.

Landkreis Aichach-Friedberg: Wo steht die Wirtschaft noch mitten im Ort?

Dorfwirtschaften: In diesen Orten gibt es noch Gasthäuser im Dorf

Dieser Artikel zählen zu unseren Favoriten aus dem Jahr 2024. Die Übersicht stammt aus dem Archiv, aber wir wollten Ihnen die Lektüre noch einmal ans Herz legen. Erstmals wurde sie am 3. Mai 2024 veröffentlicht.