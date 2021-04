Unsere Region, unsere Heimat - unsere neue Verlagsbeilage

Für unsere neue Verlagsbeilage haben wir uns auf Spurensuche begeben, um herauszufinden, was die Region zwischen Neuburg an der Donau und Neu-Ulm, zwischen Nördlingen und Landsberg ausmacht. Unser Fazit: Außergewöhnliche Erfolgsgeschichten. Einige von ihnen stellen wir Ihnen jetzt vor...

Was bedeutet eigentlich Heimat? Für den einen sind es die eigenen vier Wände, für den anderen die Nähe zur Familie. Wieder ein anderer sieht seine Lebensqualität darin, dass er einen sicheren Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe hat. Was bedeutet Heimat für Sie?

Für uns war die Antwort auf diese Frage relativ schnell gefunden. Denn unsere Region und somit unsere Heimat machen die Menschen aus, die dort leben – also Sie! Jede Geschichte, jedes Hobby oder vielleicht auch diese spezielle Eigenart, das ist es, was aus unserer Sicht Heimat ausmacht. Ähnlich wie mit einem Haus, das erst zum Zuhause wird, wenn Menschen darin leben, ihren eigenen Stempel aufdrücken und auch mal etwas in die Brüche geht. Die vielen kleinen Schrammen oder die Hindernisse, die für ein bestimmtes Ziel überwunden werden mussten, erzählen Geschichten – Ihre Geschichten.

Menschen aus der Region und ihre Erfolgsgeschichten

Aus diesem Grund ist unsere große Sonderbeilage mit 34 Seiten auch den Menschen aus unserer Region gewidmet. Sie haben uns Einblick in ihre Hobbys und Berufungen, in ihr Wissen und ihre Ansichten und vor allem in ihr Leben gegeben. Und auch trotz der derzeit widrigen Umstände, oder gerade deswegen, präsentieren wir Ihnen unsere große Sonderbeilage „Unsere Region, unsere Heimat – Menschen & Erfolgsgeschichten“.

Wollen Sie jetzt mehr lesen? Das sind unsere Geschichten...

Erfindungen aus Bayerisch-Schwaben : U-Boot, einarmiger Bandit & Co.

: U-Boot, einarmiger Bandit & Co. Das Maskenmuseum in Diedorf - komisch, gruselig und fantastisch

- komisch, gruselig und fantastisch Lena Donner lebt für Modedesign und Kleidung

lebt für Modedesign und Kleidung Wer arbeitet eigentlich in der Fuggerei, der ältesten Sozialsiedlung der Welt?

Tipps für Familienerlebnisse in und um Augsburg

Ruhestand? Nicht mit Christian Kniess , Dr. Mario Schöniger und Wolfgang Sailer

, Dr. und Schwäbische Schnecken schmecken - von Gourmets und Delikatessen

Jugend forscht : Leonie Prillwitz aus Friedberg erfindet ein Sieb für die Waschmaschine gegen Mikroplastik

: aus erfindet ein Sieb für die Waschmaschine gegen Mikroplastik Paulikocht: Gesunde Ernährung made in Augsburg

Tiergestützte Therapie mit Hunden

Das Start-up Oceanmata macht die Meere wieder sauber

Von Biogas zu Strom - ein Landwirt und seine Vision

Die bayerische Kammerphilharmonie in Corona-Zeiten

Die schnellste Frau kommt aus Gundremmingen

Cindy Wagner , Ninja Warrior und der Parcours-Sport

, Ninja Warrior und der Parcours-Sport Sportfrauen.net bietet Plattform für Profisportlerinnen

Kräuter - was wächst vor der Haustüre?

Die Uni Augsburg erforscht das Jugendzentrum

erforscht das Jugendzentrum Ein Eresinger fliegt den Rettungshubschrauber Christoph I

Mutmachermenschen: Unterstützung nach einer psychischen Krise

Augsburger Zwetschendatschi-Schokolade und Außergewöhnliches aus der Region

Fahrradkurier - der Dienst boomt

Das Start-up Zeronade aus Türkheim erobert die Getränkewelt

erobert die Getränkewelt Artenrückgang im Lech - vier Männer geben alles für die Fische

- vier Männer geben alles für die Fische Augsburger Straßennamen mit Symbolcharakter für die Heimat

Keiner kennt Landsberg besser als dieser Stadtführer

Alle Geschichten der Sonderbeilage finden Sie in unserem Blätterkatalog – nach Ausgaben regionalisiert: