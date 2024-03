Ermittlungen eingestellt: Angriff auf AfD-Politiker Andreas Jurca bleibt ein Rätsel

Plus Nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Andreas Jurca in Oberhausen ermittelte die Polizei gegen zwei verdächtige junge Männer. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Die Auseinandersetzung im August vergangenen Jahres in Augsburg-Oberhausen, bei der AfD-Politiker Andreas Jurca massiv verletzt wurde, bleibt möglicherweise ungeklärt. Das Verfahren gegen zwei junge Männer, die beschuldigt worden waren, den 36-Jährigen angegriffen und verletzt zu haben, wurde mangels eines hinreichenden Tatverdachtes eingestellt. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigten auf Anfrage sowohl die Staatsanwaltschaft Augsburg als auch der Verteidiger eines der beiden Männer. Zwar hatten die Ermittler zunächst Hinweise darauf, dass die 21- und 19-Jährigen für die Tat verantwortlich gewesen sein könnten, diese Indizien verdichteten sich allerdings aus mehreren Gründen nicht. Verteidiger Werner Ruisinger, der den 21-Jährigen vertritt, sagt, sein Mandant sei es schlicht nicht gewesen.

Wie berichtet, hatte der Landtagsabgeordnete Mitte August erklärt, in der Schönbachstraße angegriffen worden zu sein. Nach einem Grillfest mit Wahlkampfhelfern seien er und ein Begleiter gegen 5 Uhr morgens auf dem Heimweg gewesen, als eine Gruppe entgegengekommen sei. Ohne vorherige Provokationen sei er aus der Gruppe heraus angesprochen und gefragt worden, ob er der Mann sei, der auf den Plakaten zur damals anstehenden Landtagswahl zu sehen sei, schilderte Jurca. Er habe bejaht. Als ihm dann ein Mann die rechte Hand gereicht habe, sei er niedergeschlagen worden. Er habe das Bewusstsein verloren und könne sich an vieles nicht mehr genau erinnern, sei desorientiert gewesen. Bilder zeigten anschließend Verletzungen, vor allem im Gesicht, der AfD-Politiker erlitt nach eigenen Angaben auch einen Bruch im Sprunggelenk.