Augsburg

vor 47 Min.

Die Baukrise erreicht jetzt auch die Augsburger Wohnbaugruppe

Plus Bremse für den geförderten Wohnungsbau in Augsburg: Das Wohnbaugruppe packt 2023 keine Neubauprojekte an. Grund sind die gestiegenen Kreditzinsen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Nachdem private Bauträger angesichts der Unkalkulierbarkeit von Preisen und dem Anstieg der Kreditzinsen seit dem Frühjahr so gut wie alle Projekte in Augsburg auf Eis gelegt haben (wir berichteten), erfasst die Krise im Wohnungsbau nun auch die städtische Wohnbaugruppe. Im kommenden Jahr werde man keine neuen Projekte angehen, sondern sich auf die Fertigstellung von Reese-Park II, Sheridan-Park und Michaeli-Park (insgesamt 271 Wohnungen) konzentrieren, so Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe. Auch bei Modernisierungsaktivitäten bei den bestehenden gut 10.000 Wohnungen werde man auf die Bremse treten. Noch in diesem Jahr soll aber der Bau von knapp 50 Wohnungen im Prinz-Karl-Viertel beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen