Gutachten nach Spielplatz-Tragödie nun fertig: Vater will endlich Klarheit

Plus Im Juli wurde ein Kind auf einem Augsburger Spielplatz von einem Baum erschlagen. Nun ist das Gutachten abgeschlossen. Was der Vater des Mädchens dazu sagt.

Dieses Unglück in Augsburg hat viele Menschen bewegt. An einem sonnigen Tag im Juli hält sich eine Mutter mit ihren beiden kleinen Töchtern auf dem Spielplatz in der Dieselstraße in Oberhausen auf. Als sie mit den Kindern auf der Wippe sitzt, stürzt plötzlich ein großer Ahorn auf sie nieder. Das 22 Monate alte Mädchen stirbt, die 28-jährige Mutter wird schwer verletzt, die fünf Jahre alte Tochter bleibt unversehrt. Nun erzählt der Vater, wie es seiner Familie und ihm nach dem schweren Schicksalsschlag geht. Und es gibt Neuigkeiten zu dem Gutachten, das die Kripo von einem Baumsachverständigen hat anfertigen lassen. Für die Ermittler spielt dieses Baumgutachten eine wichtige Rolle. Die zentrale Frage ist, ob die Stadt Augsburg auf dem städtischen Spielplatz ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen war.