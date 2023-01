Infektwelle in Augsburg ebbt ab – und Kliniken atmen leicht auf

Plus Gegen Jahresende gerieten Augsburgs Krankenhäuser wegen grassierender Atemwegserkrankungen ans Limit. Nun ist vieles anders – mit positiven Auswirkungen für Patienten.

Es kam viel zusammen Ende des vergangenen Jahres, als eine regelrechte Infektwelle über Augsburg schwappte. Tausende Kinder erkrankten am RS-Virus, die Influenza-Saison begann früher als üblich, Corona gab es auch noch, Personal fiel reihenweise aus, Medikamente wurden eng. Ganz vorbei ist all das auch jetzt nicht. Trotzdem stellt sich in den Augsburger Krankenhäusern inzwischen so etwas wie Entspannung ein.