Studie: So (un)gesund sind die Menschen im Raum Augsburg

Eine aktuelle Studie fühlt Städten und Landkreisen den Puls – und stellt den Menschen im Raum Augsburg ein gemischtes Gesundheitszeugnis aus. Die regionalen Unterschiede sind groß.

Wo man derzeit hinsieht: überall Kranke. In den Apotheken sind Medikamente knapp, in den Schulen liegen halbe Klassen flach, Kitas schließen, Arzt-Praxen erleben einen Ansturm, Krankenhäuser und Kinderkliniken geraten an Grenzen. Augsburg befindet sich in einer Ausnahmesituation, und ist damit nicht allein. Doch wie ist es in der Breite um die Gesundheit der Augsburgerinnen und Augsburger bestellt? Der neue "Morbiditäts- und Sozialatlas" des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) bietet dafür zumindest Anhaltspunkte. Er hat alle bundesweiten Landkreise und kreisfreien Städte auf Herz und Nieren geprüft - und Augsburg ein gemischtes Zeugnis ausgestellt.

Gesundheit: Augsburg in Deutschland über, in Bayern unter dem Schnitt

Die Erhebung gibt jeweils Gesamtnoten, aber auch einen Überblick über die Belastung durch bestimmte Krankheiten in bestimmten Alters- und Berufsgruppen. Wenn der statistische Bundes-Durchschnittspatient eine sogenannte "Krankheitslast" von 1,0 hat, liegt Augsburg nach Barmer-Berechnungen bei 0,96. Der bayerische Schnitt liegt mit 0,93 etwas niedriger. Was auffällt: Im regionalen Vergleich steht die Stadt Augsburg im Gesamtbild eher schlecht da. Der Landkreis Augsburg liegt bei 0,8, der Landkreis Aichach-Friedberg zählt mit einem Wert von 0,75 sogar zu einem der gesündesten in Deutschland. Bayerischer Spitzenreiter ist der Landkreis Freising mit 0,7, Schlusslicht die Stadt Straubing mit 1,27.

Die Studie bezieht sich auf das Jahr 2020 und basiert auf anonymisierten ambulanten, stationären und Arzneimitteldaten von Barmer-Versicherten, die auf die Bevölkerung hochgerechnet wurden. Sie zeigt nicht die Ursache, aber doch das Resultat - und das in insgesamt 35 Krankheitskategorien. Eine Auswertung für unsere Redaktion zeigt ein regional differenziertes Bild. Bei Herzerkrankungen lag Augsburg mit 230 pro 1000 Einwohnern unter dem Bundesdurchschnitt (258), aber über den Werten in den Landkreisen Augsburg (209) und Aichach-Friedberg (200). Auch von Hauterkrankungen (146 je 1000 Einwohner), Diabetes mellitus (85 je 1000) und Lebererkrankungen (64 je 1000) sind die Augsburgerinnen und Augsburger häufiger betroffen als die Menschen in den Nachbar-Landkreisen. Was auffällt: Bei Lebererkrankungen liegen auch die Landkreise Augsburg (55 je 1000) und Aichach-Friedberg (54 je 1000) über dem Bundes-Schnitt (52).

Barmer-Studie zeigt unter anderem Lebererkrankungen als Problemfeld

In mehreren Bereichen schneidet die Stadt Augsburg deutschlandweit außerordentlich schlecht ab. Dazu zählen neben den übergeordneten Kategorien Lebererkrankungen (+22 Prozent) und Drogen- und Alkoholmissbrauch (+20 Prozent) auch die Einzel-Erkrankungen Chronische Hepatitis (+38 Prozent), Essstörungen (+23 Prozent), Sepsis (+21 Prozent) und Demenz (+18 Prozent).

Ein vergleichsweise positives Bild zeichnet die Studie dagegen bei den Krankheiten Chronischer Schmerz (-26 Prozent), HIV/Aids und Schlaganfall (jeweils -24 Prozent).