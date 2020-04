Das sind die Corona-Fälle in der Region

@ HARALD V.:Das Problem mit der Sterblichkeitsrate ist ja, dass sich sehr viele mit dem Influenza Virus anstecken (lt. Medizinern soll die Ansteckungsgefahr da größer und leichter von statten gehen) und dann die "Sterblichkeitsrate" geringer ist, Gefährdet sind bei Influenza und CONV19 hauptsächlich ältere, geschwächte Menschen und bereits gesundheitlich angeschlagene Personen. Wenn sich nun diser neue Corona Virus stark verbreitet wird auch die "Sterblichkeitsrate" geringer. Tatsache ist aber, dass momentan und in der Vergangenheit mehr Menschen an der Grippe (Influenza) sterben als an Corona. Man denke nur an 2017/18, als allein in Deutschland mehr als 25.000(!) Menschen an der Grippe gestorben sind. Da spricht überhaupt niemand groß darüber und hat es auch nicht für nötig befunden, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Auch diesen Winter sind in D. bereits über 200 Menschen an der Grippe gestorben! Man sollte nicht soviel mit Statistiken arbeiten! Jeder einzelne, der an so ein Virus stirbt, ist einer zuviel.

Melden Permalink