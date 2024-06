Liveticker: Mehr Menschen werden evakuiert, Bundeswehr hilft in der Region

Bei Burgwalden im Landkreis Augsburg ist ein Damm gebrochen, überall in der Region müssen Orte zum Teil evakuiert werden. Und die Pegel steigen weiter. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

Dauerregen, Hochwassergefahr, Erdrutsche: Ganz Bayern und insbesondere Schwaben erleben ein extrem nasses Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für fast ganz Bayern eine Warnung ausgesprochen. Nach Angaben des DWD herrscht eine "Gefahr für Leib und Leben" durch Überflutungen von Straßen und Gebäuden in der Nähe von Gewässern.

In der Region droht vielerorts Hochwasser. Für die Gegend um Ulm herum beispielsweise wurde zwischenzeitlich damit gerechnet, dass die Pegelstände die Werte des Jahrhunderthochwassers von 1999 sogar übersteigen könnten. Am Samstagmittag entspannte sich die Prognose dort leicht, anderswo verschärfte sich die Lage. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie fortlaufend in unserem Liveticker:

Unwetterwarnung für Bayern: Zuletzt immer wieder Regen und Gewitter

Das Wochenende reiht sich damit ein in einen sehr unbeständigen Mai. Immer wieder zog Regen über die Region hinweg – beispielsweise am Pfingstwochenende, als in Augsburg Tausende Besucherinnen und Besucher auf dem Modular-Festival trotz Regens feierten. Am vergangenen Montag fegte dann ein unwetterartiges Gewitter über die Region Augsburg. Mehrere Blitzeinschläge führten zu einem mitunter stundenlangen Stromausfall im Stadtgebiet Augsburg, von dem Tausende Haushalte betroffen waren.

Gerade Bayern wird häufig von Unwettern getroffen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Schäden durch Wetterereignisse um satte 35 Prozent. Deutschlandweit beliefen sich die Schäden im Jahr 2023 auf 5,7 Milliarden Euro. Der Anstieg liegt auch in der Klimakrise begründet. Der Abstand zwischen den Jahren mit besonders hohem Schadensaufkommen wird kürzer. (AZ)

