Das ist unser Projekt "Klimaausblick"

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Landkreise in unserer Region? Und welche Rolle spielen die Emissionen dabei? Unser Klimaausblick gibt Antworten.

Der Klimawandel hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen – auch in unserer Region. Insgesamt wird es wärmer und trockener, die Zahl der Frosttage geht zurück, die Zahl der Tage mit extremer Hitze steigt. Das beeinträchtigt die Pflanzen- und Tierwelt, die sich nur bis zu einem gewissen Punkt an die Veränderungen anpassen können, und es belastet auch die Menschen direkt.

Wie sehr sich Ihre Region verändern wird, das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Climate Service Center Germany (GERICS) untersucht. Dieses ist Teil vom Klimazentrum Hereon, das wiederum zur Helmholtz-Gesellschaft gehört, der größten Forschungsorganisation in Deutschland. Die Daten zeigen, mit welchen Veränderungen die Menschen vor ihrer Haustür rechnen sollten. Also etwa, welcher Temperaturanstieg zu erwarten ist, wie viel häufiger es heiße Tage mit mehr als 30 Grad geben dürfte und wie viel seltener die Temperatur unter 0 Grad fallen wird. Wir geben für jeden Landkreis in der Region einen Überblick, welche Auswirkungen bis zur Mitte des Jahrhunderts und bis zum Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich sind.

Wie sehr sich die Region erwärmt, hängt von den abgegebenen Emissionen ab

Wie extrem die Folgen des Klimawandels sind, ist davon abhängig, wie viele Emissionen die Menschen in Zukunft in die Atmosphäre entlassen. Daher haben die Forscherinnen und Forscher verschiedene Szenarien betrachtet. Ein Modell rechnet mit weiter steigenden Emissionen. Ein mittleres geht von einem leichten Anstieg der Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts aus, danach aber einem Absinken. Und ein drittes rechnet mit ambitionierten Klimamaßnahmen – hier werden die Emissionen stark gesenkt, gegen Ende des Jahrhunderts wird sogar C0 2 der Atmosphäre entnommen.

Hier können Sie sehen, wie sich das Klima bei Ihnen im Landkreis entwickeln dürfte

