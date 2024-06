Liveticker: Weitere Suche nach vermisstem Feuerwehrmann – Lage bleibt angespannt

Überflutete Orte, Zehntausende Rettungskräfte im Einsatz: Die Region erlebt eine Hochwasser-Katastrophe. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

Der Dauerregen ist abgezogen, doch das Hochwasser hat Bayern und Schwaben weiterhin im Griff. In zahlreichen Landkreisen ist am Wochenende der Katastrophenfall ausgerufen worden. Vielerorts sind Bäche und Flüsse über die Ufer getreten, Häuser und Straßen sind unter Wasser.

An mehreren Messstellen in Bayern wurde ein Jahrhunderthochwasser gemeldet. Ein hundertjährliches Hochwasser ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie fortlaufend in unserem Liveticker:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hochwasser in Bayern aktuell: Lage nach wie vor angespannt

Über das Wochenende waren insgesamt 40.000 Helfer im Einsatz, für tausende Schüler in der Region fällt die Schule aus. Die Pegelstände vielerorts sind hoch, sinken jedoch langsam.

Kanzler Scholz besuchte am Montag Bayern, Vizekanzler Habeck war bereits am Wochenende vor Ort. In der Politik beginnt derweil die Debatte: Funktioniert der Katastrophenschutz in Deutschland? Und wie werden die Schäden bezahlt?

Unwetter, Starkregen und Gewitter in Bayern nehmen zu

Insgesamt war das Wetter im Mai sehr unbeständig. Immer wieder zog Regen über die Region hinweg – beispielsweise am Pfingstwochenende, als in Augsburg Tausende Besucherinnen und Besucher auf dem Modular-Festival trotz Regens feierten. Am Montag vor dem Hochwasser fegte dann ein unwetterartiges Gewitter über die Region Augsburg. Mehrere Blitzeinschläge führten zu einem mitunter stundenlangen Stromausfall im Stadtgebiet Augsburg, von dem Tausende Haushalte betroffen waren.

Lesen Sie dazu auch

Gerade Bayern wird häufig von Unwettern getroffen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Schäden durch Wetterereignisse um satte 35 Prozent. Deutschlandweit beliefen sich die Schäden im Jahr 2023 auf 5,7 Milliarden Euro. Der Anstieg liegt auch in der Klimakrise begründet. Der Abstand zwischen den Jahren mit besonders hohem Schadensaufkommen wird kürzer.

Hochwasser in Schwaben und Oberbayern im Live-Ticker

Ausführliche Überblicke über die aktuelle Hochwasserlage in der Region Schwaben und Oberbayern bieten auch unsere regionalen Live-Ticker:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung