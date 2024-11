Hier gibt es alle Weihnachtsmärkte in der Region in der Übersichtskarte

Endlich ist wieder Zeit für Advents-, Christkindles- und Weihnachtsmärkte in der Region. Die Märkte in Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern bieten eine Vielfalt, die sich sehen lassen kann. Von opulent bis gemütlich ist für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei. In unserer Karte haben wir einen Überblick über Veranstaltungen in der Region zusammengestellt.

Die Weihnachtsmärkte 2024 in Schwaben und Oberbayern im Überblick

Hier finden Sie Übersichten von Weihnachtsmärkten der einzelnen Landkreise in unserer Region: