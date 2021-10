Das Corona-Update vom 23. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Darf ich? Soll ich? Muss ich? Während vor allem jüngere Menschen erst im Frühsommer und später ihre zweite Corona-Impfung erhalten haben, ist diese bei Älteren und Immunschwachen oft schon mehr als ein halbes Jahr her. Für sie stellt sich nun die Frage nach der dritten Corona-Impfung. Wer genau die Auffrischungsimpfung erhalten kann und was Betroffene dabei beachten müssen, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Es sind nur noch wenige Wochen bis die Weihnachtszeit beginnt. Schon längst gibt es in Supermärkten Lebkuchen und Spekulatius zu kaufen. Da stellt sich auch die Frage nach dem Augsburger Christkindlesmarkt , an den im letzten Corona-Winter nicht zu denken war. Wie er dieses Jahr gelingen kann, lesen Sie hier.

Gegen die illegale „Querdenker"-Schule im Landkreis Rosenheim ermittelt inzwischen der Verfassungsschutz. Auch in Schwaben wurden zuletzt mehrere Gruppen überprüft, in denen Kinder von Kritikern der Corona-Maßnahmen gemeinsam lernen. Ist das erlaubt oder nicht?

Sie war das größte Festival im Augsburger Land: Zweimal musste die Gersthofer Kulturina coronabedingt aussetzen. Nun steht fest, dass es keine Neuauflage geben wird. Die Gründe für die Entscheidung erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.452.425 Fälle verzeichnet, das sind 15.145 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 782.554 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4070 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 419 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 320 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 110,8 Millionen Impfungen verabreicht. 57.468.294 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.045.227 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

