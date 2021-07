Das Corona-Update vom 3. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gute Nachrichten: Heute lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit erstmals seit rund elf Monaten unter einem Wert von fünf. Am 30. Juli 2020 betrug der bundesweite Inzidenzwert 4,8. Heute Morgen meldete das Robert-Koch-Institut nun eine Inzidenz von 4,9. Zum Vergleich: gestern lag der Wert noch bei 5,0 und in der Vorwoche bei 5,9.

Unterdessen nimmt im Freistaat die Zahl der Infektionen mit der jüngsten Coronavirus-Variante Delta zu. Laut einer aktuellen Statistik des Landesamtes für Gesundheit (LGL) treten bisher bayernweit die meisten Fälle mit der Corona-Mutante in München auf. Experten gehen davon aus, dass hier die dichte Besiedelung eine Rolle spielt. Vereinfacht bedeutet das: Je mehr Menschen an einem Ort leben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Delta-Variante.

Wie hoch die Zahl der Infektionen mit der Mutante tatsächlich ist, lässt sich nur schwer sagen. Denn nicht bei allen positiven Corona-Tests wird untersucht, um welche Coronavirus-Variante es sich konkret handelt. Wie es zur Delta-Variante kam und warum Mutanten gefährlicher oder auch harmloser werden können, erklärt der Virologe Friedemann Weber im Interview.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auswirkung der neuen Stiko-Empfehlung auf Bayerns Impfstrategie: Künftig soll der Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland nur noch für Erstimpfungen verwendet werden, für die zweite Dosis ist eine Kreuzimpfung mit Biontech oder Moderna vorgesehen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek rechnet nun damit, dass es vorübergehend in Bayern weniger Termine für Erstimpfungen mit Biontech und Moderna geben wird, um die Empfehlung der Impfkommission umsetzen zu können. Mehr dazu hier.

Schwimmenlernen in Corona-Zeiten: Tausende Kinder in Bayern haben wegen der Corona-Pandemie nicht schwimmen gelernt. Die bayerische Staatsregierung plant daher, dass nach den Ferien alle Grund- und Vorschulkinder einen 50 Euro-Gutschein für den Erwerb des Frühschwimmerabzeichens "Seepferdchen" erhalten. Kritik gibt es nun ausgerechnet vom deutschen Schwimmlehrerverband. Warum man hier die Gutscheine für das falsche Signal hält, lesen Sie in diesem Artikel.

Freie Sondertermine für Corona-Impfung in Krumbach: Am morgigen Sonntag, 4. Juli, stehen im Krumbacher Impfzentrum 200 Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung. Die Sonder-Impfaktion ist für Bürger des Landkreises Günzburg gedacht. Mehr dazu hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.730.353 Fälle verzeichnet, das sind 671 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.835 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 91 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 75.781.404 Impfungen verabreicht. 46.249.449 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 55,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 31.487.487 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 37,9 Prozent (Stand: Freitag, 2. Juli 2021).

(Hinweis: Das RKI aktualisiert die Infektionszahlen auf seiner Internetseite ab Juli 2021 nur noch montags bis freitags.)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

