Das Corona-Update vom 4. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Normalität ab Montag? Die Lockerungen, die Ministerpräsident Markus Söder heute auf einer Pressekonferenz für Bayern verkündet hat, klingen jedenfalls stark danach. Es dürfen sich wieder mehr Menschen treffen, die Innengastronomie darf öffnen, private Feiern unterliegen weniger strengen Regeln - und das sind nur einige Punkte einer langen Liste mit Öffnungen und Erleichterungen. Meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt hat sich die Beschlüsse genauer angesehen und die neuen Regeln, die ab Montag und je nach Inzidenzwert gelten, hier übersichtlich zusammengefasst.

Nach den langen und dunklen Wintermonaten voller Beschränkungen und Lockdown können nun also nicht nur die Bürgerinnen und Bürger aufatmen, sondern auch Bayerns Staatsregierung. Gleich fünf Mitglieder traten am Freitag vor die Presse, um zu verkünden, dass Bayern der Vor-Corona-Normalität ein ganzes Stück näherkommt. Diese Erleichterung beschreibt auch Uli Bachmeier in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Über die Lockerungen können sich auch die Augsburgerinnen und Augsburger freuen. Der Inzidenzwert liegt in der Stadt stabil unter 50. Allerdings stottert der Impfturbo in Augsburg derzeit. Der Grund: Es standen und stehen aktuell viele Zweitimpfungen an, Menschen, die auf ihre erste Spritze warten, müssen sich gedulden. Mein Kollege Jörg Heinzle hat nachgehakt, wann sich die Impf-Lage in Augsburg wieder bessert.



Mein Kollege hat nachgehakt, wann sich die Impf-Lage in Augsburg wieder bessert. Heute in einer Woche beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel Italien gegen die Türkei . Vier Tage später greift dann auch die deutsche Mannschaft ins Turnier ein und trifft auf den Weltmeister Frankreich. Doch wie wird diese EM während Corona ? Ist aufgrund der überall sinkenden Inzidenzen sogar Public Viewing möglich? So plant die Stadt Augsburg während der EM.



mit dem Spiel gegen die . Ist aufgrund der überall sinkenden Inzidenzen sogar Public Viewing möglich? So plant die Stadt Augsburg während der EM. Auch in die Stadien kehren mittlerweile die Fans zurück. Am Montag spielt die DFB-Elf im letzten Test vor der EM bereits wieder vor Publikum. Bei der Europameisterschaft selbst werden die Tribünen ebenfalls - wenn auch nur zum Teil - gefüllt sein. Kann das die bei vielen nur spärlich vorhandene EM-Vorfreude entfachen?

Die Zahlen:

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.695.633 Fälle verzeichnet, das sind 3165 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 641.339 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 432 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 53.404.798 Impfungen verabreicht. 36.695.899 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 44,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 16.708.899 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 20,1 Prozent. (Stand der Impfquoten: 04.06.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

